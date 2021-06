De la Rosa en Guadalajara : “Los empresarios tienen que abandonar la idea de que el motor de la economía es un salario mínimo bajo y el empleo precario”

jueves 10 de junio de 2021 , 12:26h

La recuperación tras la pandemia en la provincia de Guadalajara en condiciones dignas y empleos estables es uno de los objetivos a conseguir dentro del plan de trabajo de CCOO Guadalajara, tal y como se ha puesto de manifiesto en rueda de prensa hoy antes de un encuentro mantenido por Paco de la Rosa, secretario general de CCOO CLM, con Javier Morales, secretario general de CCOO Guadalajara y su Ejecutiva Provincial.



En la rueda de prensa, los dirigentes provincial y regional de Comisiones Obreras han analizado la actualidad, como la subida pendiente del Salario Mínimo Interprofesional y el resto de compromisos pendientes del Gobierno central, los avances por llegar en la negociación colectiva y el diálogo social, o la situación del conflicto de Geacam.



Javier Morales, secretario general de CCOO Guadalajara, ha comentado ante los medios de comunicación el programa de trabajo que ha diseñado la nueva Ejecutiva Provincial en la que está al frente. Morales ha defendido que la organización está lista para sacar adelante su cometido: “Tras el Congreso y la renovación que hemos hecho en el sindicato, de forma unánime hemos hecho un reparto de responsabilidades, y estamos enfocados en nuestro plan de trabajo para los próximos cuatro años”.



Ese plan de trabajo se dirige a conseguir que la recuperación económica que llegará en los próximos meses se haga “en condiciones de estabilidad y calidad del empleo”. En una provincia que tiene cerca de 18.000 demandantes de empleo, y donde la Seguridad Social tiene ya un 5,5% más de cotizantes que hace un año, el secretario general de CCOO Guadalajara ha asegurado que estarán “vigilantes” para atender las carencias de la clase trabajadora: “El modelo productivo aquí tiene una gran incidencia de la logística, esperemos contar con la labor de la Inspección de Trabajo para vigilar la temporalidad y la igualdad retributiva”.



Morales ha añadido que estas cuestiones serán también materia de los “grandes convenios que tenemos por negociar este año”, como el convenio de logística o el de metal, “esperamos que la patronal esté a la altura, y que entienda que la recuperación que vislumbramos debe ratificarse en convenios dignos”. El secretario general del sindicato en la provincia ha aludido también al desafío existente para reducir los accidentes de trabajo, “Guadalajara mantiene el triste récord de ser la provincia española con mayor siniestralidad, nos volcaremos en ello para exigir el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo”.



Tras la intervención de Morales, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha asegurado que “en la Unión Regional tenemos todas las esperanzas de que Guadalajara vaya como un tiro desde el punto de vista sindical, va a ocurrir gracias a la juventud de Javier Morales, a su compromiso, su conocimiento y a sus ganas, esperamos mucho porque la situación de Guadalajara nos va a exigir mucho”.



De la Rosa ha calificado a Guadalajara como “un banco de pruebas” de todo el país y del cambio de modelo productivo que debe llegar con reglas distintas, formas de trabajo diferentes, “ahí el sindicato tiene que dar la talla, y en Guadalajara las nuevas formas de trabajo no pueden ser precarias, que nadie asuma que en la logística el empleo tiene que ser precario sin más”. El secretario general ha destacado que las nuevas formas de producir tienen que traer empleo estable, no precario ni temporal como ahora ocurre: “Aquí en Guadalajara, que casi un tercio de la población cotizante esté cerca del SMI no es una buena noticia”.



CCOO debe ser capaz de dar la vuelta a esta situación, pero debe llegar para ello un cambio de reglas del juego a nivel nacional, con los compromisos pendientes de mejorar y hacer sostenible el sistema público de pensiones, la derogación de la reforma laboral, y la subida del Salario Mínimo: “Los empresarios tienen que abandonar la idea de que el motor de la economía es un salario mínimo bajo y empleo precario”, ha asegurado De la Rosa.



El dirigente de CCOO en la comunidad ha pedido “corresponsabilidad” en estas materias pendientes al Gobierno nacional y también al Gobierno de Castilla-La Mancha. “Tenemos que constituir en poco tiempo el Consejo del Diálogo Social, y ahí debemos avanzar con acuerdo y consenso, hablando de todo, también de servicios públicos, con negrita y mayúsculas; la colaboración público-privada que dicen en todo caso deberá ser auxiliar en la esencia de los servicios públicos”.



La subida del SMI, beneficiosa fuera de dudas



En la rueda de prensa De la Rosa ha hablado de esa necesaria subida del Salario Mínimo Interprofesional y sus beneficios, presuntamente cuestionados por un informe reciente del Banco de España: “El informe, más allá de los titulares, cuando se lee en detalle se ve que señala los elementos positivos del SMI, como reactivar el consumo y conseguir una mejor distribución de la riqueza; si más de la mitad de nuestro PIB lo determina el consumo, subir el salario de los que menos cobran ayuda al consumo”.



El secretario general de CCOO CLM ha comentado que “hay quien entiende que con empleo barato, despido fácil y contratos precarios tiene menos gasto, pero es evidente que el SMI mejora el consumo; parece que contra eso están los grandes bancos, que teniendo pingües beneficios siguen echando gente a la calle a costa del erario público”.



De la Rosa ha concluido que las entidades financieras “no son precisamente el ejemplo a seguir, lo digo desde el sentido común, se están produciendo cierres de oficinas que además provocan un grave problema a muchos vecinos y vecinas del ámbito rural, como bien sabe la gente aquí en Guadalajara”.



“Si el personal de Geacam protesta es porque llevan muchos años olvidados”



De la Rosa se ha referido también a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha ayer sobre el conflicto de Geacam, y ha justificado las movilizaciones del personal de la empresa pública, a quienes ha reiterado el respaldo de CCOO: “Estoy convencido de que lo que dijo el presidente es una invitación, peculiar, eso sí, para que nos sentemos y consigamos llegar a un acuerdo; él como yo es consciente de que Geacam tiene el prestigio social de ser el colectivo que se ha jugado la vida apagando incendios, en la pandemia, llevando alimentos o desinfectando residencias, quitando nieve de los caminos para que los vecinos puedan ir al médico”.



El secretario general ha pedido al Gobierno autonómico que entienda de una vez la posición de los trabajadores y trabajadoras de Geacam: “Sus quejas deben ser escuchadas, no es admisible que lleven nueve años sin convenio; si están en la calle protestando es porque llevan muchos años olvidados”.



A su vez, sobre la situación en Geacam y lo que suponen los recortes ya en este mes de junio, Javier Morales se ha referido al ejemplo de Guadalajara: “De 19 retenes en la provincia los recortes conllevan que haya solo cinco retenes activos para intervenir en un incendio; en la zona norte ahora hay un solo retén activado, con las altas temperaturas que estamos teniendo, y en el Señorío de Molina también un solo retén. Que quede claro, quien pone en riesgo el monte no son los trabajadores y trabajadoras de Geacam”.