Guarinos califica de `fiasco y decepción´ los dos años de Page al frente de la región con una política de `desapego´ a Castilla-La Mancha y de apoyo permanente a los despropósitos de Sánchez

martes 01 de junio de 2021 , 13:52h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, ha calificado hoy de “fiasco y decepción” los dos años de Page al frente del Gobierno regional con una política de “desapego” a nuestra tierra y de apoyo “permanente” a todos los “despropósitos” del Gobierno de Pedro Sánchez.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha denunciado que la “apariencia” de “confrontación” que Page quiere “aparentar” contra Pedro Sánchez “no existe en realidad”, ya que “apoya todo lo que hace el Gobierno nacional con una política anti España y contra España”.



En este sentido, ha lamentado que este tipo de política es “un auténtico insulto, una falta de respeto y una humillación” a todos los castellano-manchegos que por encima de todo “nos sentimos españoles”.



Para Page, CLM ha pasado a “segundo plano”



Además de esto, Guarinos ha advertido que para Page Castilla-La Mancha ha pasado a ser “algo secundario” y ha asegurado que todo este tiempo ha vivido “alejado de la realidad” y “alejado” de los problemas de los castellano-manchegos, así como que ha vivido “sin tener los pies en la tierra” dos años “encerrado” en el Palacio de Fuensalida negándose a tener contacto con la sociedad civil castellano-manchega.



De esta manera, ha señalado que Page se ha negado a escuchar y a recibir a los colectivos de esta tierra y ha permanecido con una política de “puertas cerradas y de oídos sordos” a los verdaderos problemas de la región.



Page solo piensa en hacerse un “hueco en la política nacional”



Así mismo, ha acusado a Page de “estar en otras cosas” y de pensar únicamente en hacerse un hueco en la política nacional, y de intentar blanquear la imagen de un político que “ha errado más que ha acertado” siendo copartícipe de todos los despropósitos del PSOE y del Gobierno de España.



“No hay nada que haga el Gobierno de Sánchez que no permita directa o indirectamente Page”, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista real, ya que todo lo que está pasando en España lo están apoyando los diputados y senadores socialistas elegidos por Castilla-La Mancha, y, por lo tanto, “no hay ningún tipo de confrontación entre Page y Sánchez”.



Por ello, ha exigido a Page que “pase de las declaraciones de los platós de televisión a los hechos”, tal y como están demostrando antiguos dirigentes socialistas como Felipe González que sí está siendo valiente para “intentar frenar” los “despropósitos” de Sánchez.



A Page le falta valor para someterse al control parlamentario



También, Guarinos ha lamentado que a Page “no le ha importado nada Castilla-La Mancha durante estos dos últimos años”, ya que no quiere que exista control parlamentario. Una actitud que ha calificado de “cobarde”, puesto que le ha faltado valor para acudir al Parlamento Regional y responder a las preguntas de la oposición.



Por eso, ha asegurado que Page “tiene dos caras”, como “las falsas monedas”, y muestra la cara que quiere “cuando a él le interesa”, y eso, solo lo hacen las personas que “no son leales” ni comprometidas y las personas “falsas de corazón y que no son de fiar”.



Page, el hombre de “las dos caras”



Así, ha afirmado que Page tiene una cara cuando se dirige a medios nacionales sobre cuestiones que “no son de su competencia” y luego tiene otra cara en nuestra región cuando vota “lo mismo que se vota en Madrid”; a favor de los indultos, en contra de una bajada generalizada de los impuestos, en contra de la independencia judicial, en contra de la libertad de Educación, y a favor de los pactos con los independentistas.



Así mismo, Guarinos ha reprochado a Page sus continuas faltas de respeto a todos los colectivos de esta tierra, como a los mayores, a los sanitarios, a los alcaldes, o a los maestros durante la crisis sanitaria, y además, es el mismo que se ha negado a reclamar el IVA que nos debe el Gobierno nacional a los castellano-manchegos, el que ha votado en contra de la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria y el que ha tenido “desabastecidos” de material sanitario a los profesionales en plena pandemia.



También, ha lamentado que, en este año tan duro, Page se haya opuesto a ayudar a los sectores económicos más afectados a los que les “ha prohibido trabajar” y a los que no les ha compensado con ayudas suficientes para salvar sus negocios.



“Page ha actuado en contra de todo y de todos”, sin ayudar a los que peor lo están pasando, y, encima, cuando ha tenido la oportunidad se ha marchado de viaje en varias ocasiones, como a Canarias – cuando todos estábamos encerrados en la región- y con el dinero de todos los castellano-manchegos, ha concluido.