Un nervioso FS Pozo de Guadalajara cayó en derbi ante Horche (6-4)

domingo 30 de mayo de 2021 , 20:01h

Segunda derrota de FS Pozo de Guadalajara en la fase de ascenso a 1ª preferente ante Horche (6-4). Los rojillos se mostraron excesivamente nerviosos e imprecisos en muchas fases, y terminaron pagándolo con la derrota.



El duelo comenzó muy mal, una perdida cuando apenas había transcurrido un minuto y medio de encuentro supuso el 1-0. Por fortuna los rojillos encontraron pronto el empate, tras aprovechar Rober un rechace a 16,17 del intermedio (1-1). Fue un espejismo, con los locales mucho más enchufados en el partido llegó el 2-1 tras una acción en la que faltó contundencia a los poceros, a 15 del descanso.



Los rojillos estaban muy nerviosos, y todo se puso aún peor cuando un fallo defensivo en un córner supuso el 3-1 a 11,28 del intermedio.



Pozo pidió tiempo muerto, pero no se calmó el choque y los horchanos en esta fase pudieron sentenciar. Los verdes no aprovecharon su momento, y Pozo a través de una buena acción individual hizo el 3-2 obra de Arturo de Domingo a 1,50 del descanso. Con 3-2 acabó el primer tiempo, lo mejor para los visitantes era el marcador.



Dos goles horchanos en el arranque del segundo tiempo decantaron el partido El paso por los vestuarios no volvió a sentar bien a Pozo, que se complicó mucho el choque tras recibir el 4-2 a 17,08 del final tras un error defensivo. A 15,46 del final los verdes volvieron a golpear, con un contraataque letal que dio lugar al 5-2. Sin nada que perder Pozo mejoró algo, pero sin llegar a acercarse para tener opciones de puntuar.



Los visitantes apostaron por el portero-jugador a seis del final, y dentro de ese riesgo una perdida dio lugar al 6-2 casi definitivo a 3,52 de la conclusión. Pese a la desventaja Pozo lo siguió intentando, y los tantos de Escu y Gabi a 2,13 y 26 segundos del final dieron lugar al 6-4 definitivo. Se deben dejar de cometer errores pasados para seguir peleando por el ascenso.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Gabi, Jorge del Moral y Ro ber González -cinco inicial- Arturo de Domingo, Diego, Driss, Andrés Romero, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Rober González, Arturo de Domingo, Escu y Gabi.