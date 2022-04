Un FS Pozo de Guadalajara resolutivo superó a Los Navalucillos (7-6)

Los poceros golpearon en los momentos adecuados a su rival en un encuentro que no se terminó de romper

domingo 24 de abril de 2022 , 06:40h

Triunfo de FS Pozo de Guadalajara ante el 4º clasificado del Grupo 3 de 1ª autonómica de fútbol-sala, AD Los Navalucillos FS (7-6). Los poceros fueron en todo momento por delante, no dejando que su rival igualara el choque en ningún momento y marcando casi de forma inmediata en cada instante en el que los verdes se ponían a un gol de los rojillos.



En los primeros minutos las mejores opciones fueron de los visitantes. El meta juvenil Álex Sánchez tuvo que sostener al equipo cuando más lo necesitaba. Gabi aprovechó una estrategia de córner para lograr el 1-0 a 6,16 del descanso. En esta ocasión la ventaja fue efímera, ya que una falta directa apenas 18 segundos después supuso el 1-1.



El duelo se volvió loco, ya que 11 segundos después del 1-1 Rubio convirtió un robo para hacer el 2-1. Pozo estaba muy bien plantado, y Andrés Romero puso tierra de por medio logrando el 3-1 a 4,12 del intermedio tras una contra. Los Navalucillos no se quería ir del partido, y aprovechó un córner para hacer el 3-2 a 2,30 del descanso. Con 3-2 acabó el primer tiempo.



Pozo no dio opciones a su rival en el segundo tiempo pese a no cerrar el encuentro En la segunda parte Pozo salió decidido a sentenciar el choque, y Gabi aprovechó un balón largo para hacer el 4-2 a 18,22 del final. Los verdes lograron a 16,06 del final el 4-3, tras un rebote. Poco duró la alegría a Los Navalucillos, ya que apenas 41 segundos después Curi logró el 5-3 tras estrategia de córner. Los poceros pese a la ventaja no tenían controlado el duelo del todo, y de esta forma un disparo visitante supuso el 5-4 a 12,48 de la conclusión.



12 segundos después Gabi hizo el 6-4 tras un buen disparo, abortando cualquier opción de remontada visitante de nuevo. Los poceros volvieron a estar blandos atrás y un nuevo rebote a 10,17 de la conclusión supuso el 6-5. Pozo pidió tiempo muerto para sujetar un encuentro que no estaba nada claro, incluso los verdes tuvieron un poste para hacer el 6-6 pero no lo lograron. Andrés Romero hizo el 7-5 que podía sentenciar a 4,30 del final tras un córner. Los Navalucillos apostó por el portero-jugador, creando relativo peligro pese a que Pozo defendió con mucho orden. Los verdes sólo pudieron lograr el 7-6 a 3 segundos del final, tras un despiste local.



Tercera semana sin perder del equipo que enlaza una de sus mejores rachas del curso cuando está cerca la finalización del mismo (queda visitar a Mejorada, recibir a Cuerva e ir a Santa Olalla).



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Álex Sánchez, Escu, Andrés Romero, Carlos Alonso y Gabi -cinco inicial- Curi, Jorge del Moral, Juancho Carqués, Cristian Garrido, Rubio, Jaime y Luismi Oreja.



Goleadores: Gabi (3), Andrés Romero (2), Rubio y Curi.