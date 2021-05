El Ayuntamiento de Guadalajara actualiza y regula tasas y precios públicos de instalaciones deportivas y culturales con bonificaciones para clubes, asociaciones y eventos de interés

domingo 30 de mayo de 2021 , 20:10h

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes las nuevas ordenanzas que regulan las tasas y precios públicos por el uso o alquiler de instalaciones deportivas y culturales, así como los relacionados con los campamentos de verano, que este año se ofrecerán en un nuevo formato con personal especializado y servicio de desayuno y comida.



Tras su aprobación, la responsable de la Hacienda municipal, Lucía de Luz, aseguraba que “lo importante de esta modificación es que regula definitivamente el uso de las instalaciones municipales, con unas mismas normas para todo el mundo y unas bonificaciones claras que ya no dependen del criterio del concejal o concejala del momento”.



En este sentido, De Luz recalcaba que “si bien es necesario actualizar los precios públicos en instalaciones deportivas para poder invertir más en mantenimiento y en renovación, los clubes tendrán hasta un 90% de bonificación, el Ayuntamiento podrá bonificar hasta el 100% la organización de actos y eventos de interés con fines sociales, culturales o deportivos y se mantiene intacta la política del Guadabono”.



La concejala de Hacienda considera “que era necesario” una regulación clara porque “el Ayuntamiento no puede dejar de cobrar un precio público porque una empresa utilice una instalación municipal, con todos los gastos que ella conlleva, con fines lucrativos y cobrando además una entrada de acceso a los vecinos y vecinas, como ahora estaba sucediendo”.



De Luz ha destacado que estos cambios “bonifican al deportista federado y a los clubes de la ciudad, aunque el uso de nuestras instalaciones sea para cualquier persona”. Además, añadía, “el Ayuntamiento utilizará estas bonificaciones para hacer que las familias paguen menos que ahora por la práctica deportiva en un nuevo modelo de escuelas deportivas municipales”.



Al margen de las bonificaciones y de la actualización de precios públicos, las entidades sociales, ONGs, centros educativos y asociaciones o federaciones que realicen actividades conveniadas con el Ayuntamiento, estarán directamente exentas del pago de estos precios públicos, así como la organización de eventos de interés.



Nueva ordenanza para el alquiler del Teatro Moderno.-



El Gobierno municipal crea también una nueva ordenanza que regula también el precio público por la utilización del Teatro Moderno, inexistente hasta el momento y por tanto arbitrario. Así, la utilización exclusiva de este espacio se fija en 200 euros al día, que es proporcional, en función del número de butacas, al precio público para la disposición completa del Teatro Auditorio Buero Vallejo, que es de 2.000 euros.



Todos los actos de interés organizados por asociaciones, ONGs o entidades sociales estarán bonificados al 100%. No lo estarán los relacionados con el lucro económico, actos políticos no sujetos a la regulación electoral o cualquier otro interés distinto al los inicialmente señalados.



También se actualiza y reformula el precio público de los campamentos infantiles de verano de 3 a 12 años, que incorporan la posibilidad de acceder al servicio del desayuno-aula matinal y comida, para una mejor conciliación laboral. Los campamentos urbanos semanales tendrán un coste de 40 euros semanales, 60 euros semanales con comida y desayuno y 25 euros semanales los campamentos juveniles de 12 a 16 años.



Estas ordenanzas han sido debatidas este viernes en tres puntos del pleno ordinario y han sido aprobadas por la unanimidad de todas las formaciones políticas, con la abstención de Aike en lo relacionado con instalaciones deportivas y campamentos de verano.