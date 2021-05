DIEZ MINUTOS Tom salvado: Valeria y los lacayos nominados

miércoles 19 de mayo de 2021 , 19:34h

Una edición llena de sorpresas para sus valientes protagonistas, con unas condiciones de vida muy difíciles y una convivencia complicada. Gianmarco Onestini, Palito Dominguín, Alejandro Albalá, Agustín Bravo, Valeria Marini, Lola, Omar Sánchez, Melyssa Pinto, Lara Sajen, Marta López, Olga Moreno, Tom Brusse, Alexia Rivas, Sylvia Pantoja y Antonio Canales son los concursantes de esta edición.



Sandra explica en qué punto se encuentra su relación con Tom.-



Sandra ha querido dejar muy claro todo lo que ha pasado con Tom durante estos días en Playa Cabeza de León, "básicamente, cuando le digo a Tom que hay un paréntesis, esto no significa que vaya a funcionar, simplemente le doy una oportunidad para que lo pueda demostrar". Y especifica en qué punto se encuentra su corazón, "a día de hoy, no tengo pareja, yo durante estos cinco días le he dejado claro que me siento igual, cuando le he visto me he removido y he empatizado, pero no he cambiado de decisión, sabía que cuando le dejará de ver me iba a pasar lo mismo. Ahora mismo, me siento bien y no le he echo de menos".



Por su parte, Tom se muestra positivo ante la posible esperanza de volver con Sandra "estoy hecho polvo, triste porque no estamos juntos, pero contento porque hay otra oportunidad, me está esperando fuera, así que está bien". Una situación a la que Sandra le ha querido quitar hierro, "Tom lo ha entendido, pero tienen una mentalidad muy positiva, aunque él luche no significa que yo ceda"



Desde plató han querido preguntar por cómo le ha afectado las acusaciones de Melyssa de la propuesta de Tom de volver con ella antes del 'reality', "no es algo que me influencie, Tom puede haber mentido, pero no tengo porqué creerme a Melyssa y no me la creo".