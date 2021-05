Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el fin del estado de Alarma : "Hubiera sido deseable un marco jurídico MÁS CLARO"

lunes 10 de mayo de 2021 , 18:25h

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, ha admitido este lunes que "quizá sí que hubiera sido deseable un marco jurídico más claro" una vez terminado el estado de alarma en el país, ante las dudas y diferencias de opinión que pueden plantearse en los 17 tribunales superiores de justicia del país y aunque luego el Tribunal Supremo "dé una solución de unificación".



En declaraciones a los medios tras presidir el acto de juramento de Lourdes Ramírez Castro, una jueza con ascenso a la categoría de magistrada en Albacete, Rouco ha admitido que "no estaría de más" que existiese es marco normativo que clarificara y estableciera "aquello que se puede hacer o que no se puede hacer en relación con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas".



Aunque ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto, sí se ha mostrado partidario de un marco normativo "más preciso y más claro que permita, no solo a los tribunales, sino a las propias autoridades sanitarias, desenvolverse con mayor claridad y mayor certidumbre a la hora de tomar las decisiones que se les encomiendan en el ejercicio de sus competencias".



Sin entrar en cómo se debería haber hecho, siendo eso algo que "corresponde a los actores políticos", Rouco ha señalado que, como jurista, "en este momento sí que parece razonable, sin perjuicio de que se hable de que el Supremo unifique los criterios de los tribunales superiores de justicia, que los marcos normativos o las potestades normativas que se tienen que ejercitar por las autoridades sanitarias, por el propio bien de los actores jurídicos, sean más claros y no derivar a esas dudas interpretativas tan chocantes, y que no tengamos que ser los tribunales superiores de justicia los que estemos definiendo esta situación cuando creo que se puede hacer por otra vía".



En cualquier caso y como presidente del TSJCM ha mostrado el "máximo respeto" por las decisiones jurisdiccionales que se puedan tomar por parte de los distintos tribunales superiores de justicia y ha querido pedir una "reflexión de prudencia" por parte de la ciudadanía ante la nueva situación porque es "algo de sentido común, aunque no exista el amparo del estado de alarma".



Preguntado por el hecho de que el TSJCM tiene que ratificar el decreto que el Consejo de Gobierno aprobó el sábado y validar todas las medidas que quedan fuera del decreto que tienen que ver con actuaciones que se hagan en municipios que estén en nivel extremo, Rouco ha explicado que la petición del Ejecutivo regional para ratificar esas medidas entró el mismo sábado y la Sala de lo Contencioso-Administrativo "se pronunciará en breve, a lo largo del día de hoy, esta tarde o mañana, tomará su decisión y la hará pública".



Según ha comentado, la Sala "está en deliberaciones" y los magistrados van a hacer su informe "en pleno". En concreto, el informe se pronunciará sobre los que incide en los derechos fundamentales y las libertades públicas, como el derecho de reunión y las limitaciones del número de personas. Si luego el Gobierno regional decidiera recurrir la decisión del TSJCM debería pronunciarse el Tribunal Supremo, aunque si el Supremo fija doctrina legal tras ver algunos de los recursos que ya se han presentado por parte de otras comunidades autónomas, "esa doctrina servirá para todos los tribunales superiores de justicia".