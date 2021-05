El PP-CLM reclama el respeto del principio de separación de poderes y el cese de las injerencias del Gobierno y del PSOE de Sánchez y Page en el ámbito de la Justicia y de las Instituciones

jueves 06 de mayo de 2021

El PP-CLM, a través de su vicepresidenta segunda en las Cortes Regionales, Ana Guarinos, ha defendido la separación de poderes, condenado todo tipo de injerencia en la independencia del poder judicial, y pedido “la reprobación de quienes pretenden politizar la justicia iniciando el camino hacia el totalitarismo y pretendiendo la involución de una de las democracias más avanzadas del mundo, la española”.



“En el Partido Popular creemos firmemente en la Constitución, en la separación de poderes, en la independencia judicial, en el respeto a las instituciones del Estado, en el necesario control parlamentario del Gobierno por parte de la oposición, en el Estado Social y Democrático de Derecho, creemos y lo defendemos”, “a diferencia de lo que hacen el PSOE y sus socios de gobierno Podemos, que no creen y, por eso, han intentado cambiarlo”, ha dicho.



La parlamentaria regional se ha referido a los ataques del Gobierno de España al principio de separación de poderes. Ataques a la Fiscalía General del Estado -mediante el nombramiento de una comisaria política del PSOE como Fiscal General del Estado-. Ataques al Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno del PSOE y Podemos, tratando de dilapidar la independencia judicial mediante una reforma exprés que pretendía controlar al CGPJ, controlar el nombramiento de los jueces y tratar de influir en sus resoluciones, una reforma que Europa ha obligado a paralizar, la Comisión Europea ha dado un varapalo al Gobierno y le ha dicho que España es una de las grandes democracias Europeas y que no va a permitir la politización de la Justicia. Ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior, desautorizando a la Policía y a la Guardia Civil, cesando a coroneles como Pérez de los Cobos por no prestarse a sus tropelías políticas ilegales. Ataques a la Guardia Civil ordenándole perseguir noticias en redes sociales contra el Gobierno y no permitiendo la más mínima crítica. Ataques a la Policía y a la Guardia Civil, permitiendo los ataques de miembros del Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ataques también cuando el portavoz de Podemos, el señor Echenique, ha jaleado la violencia e insultado a la Policía. Ataques a la separación de poderes ocultando que miembros de la seguridad privada del ex vicepresidente, el señor Iglesias, fueron detenidos por participar en los disturbios violentos en un mitin de VOX en Vallecas, y un largo etcétera.



“El Ministro del Interior, un Magistrado, se ha convertido en el paradigma del sectarismo del gobierno de Pedro Sánchez, socialismo y comunismo en estado puro, ignorando el respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes”. “El señor Marlaska ha intentado controlar y poner a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al servicio de su partido, permitiéndose perseguir y cesar a quienes cumplen la ley”, ha señalado Guarinos. Un responsable del Gobierno a quien la Justicia, un compañero suyo, ha puesto en su sitio y le ha recordado que en España nadie, tampoco ningún ministro, “está al margen de la ley ni por encima de la ley”, ha recordado durante su intervención.



Ana Guarinos ha hecho referencia a otro tipo de interferencias y ataques, entre ellos, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a todo y a todos, tratando de controlarlo todo desde el Gobierno y por el gobierno y por los partidos que forman parte del mismo, PSOE y Podemos, desde el CGPJ, a la Guardia Civil y la Policía Nacional, el CNI, el CIS, la CNMV o el Consejo de Estado, entre otros.



En este sentido ha recordado los ataques de Pablo Iglesias a la Justicia por la condena de una diputada de Podemos por atentado a la autoridad, ataques que el CGPJ calificó de inaceptables y en las que el resto de miembros del Gobierno “guardaron inexplicablemente silencio”. También ha hecho referencia a la utilización partidista, a modo de “panfleto del PSOE”, del Centro de Investigaciones Sociológicas, así como a la utilización del BOE para atacar a otros partidos como el Partido Popular, “para cargar contra el rival político, para hacer propaganda partidista en el preámbulo de una ley”.



Finalmente, la diputada popular se ha referido a las injerencias en la propia región, en las propias Cortes regionales, en las que ha dicho se hace o no en función de la agenda del Gobierno, se comparece o no en función de la voluntad del gobierno que marca las decisiones del presidente de la Cámara y del grupo mayoritario, se suspenden los plazos en plena pandemia y hasta la actividad parlamentaria para no incomodar al Gobierno, y se organiza la agenda del gobierno los días del pleno, a la misma hora del pleno, “para no venir a rendir cuentas a estas Cortes, para no someterse al control parlamentario de los grupos políticos, una obligación del Gobierno de Page y uno de los derechos de los diputados mermado considerablemente por el rodillo parlamentario del PSOE y del máximo responsable de la Cámara regional, el señor Bellido”.



Por todo ello, Ana Guarinos ha reclamado un “cambio en el modelo totalitario” hacia el que camina el Gobierno de España y, por tanto, el PSOE, también el de Emiliano García-Page, máximo responsable del PSOE en Castilla-La Mancha, por permitir que todas estas tropelías se realicen y por no condenar ninguna de ellas. La vicepresidenta de las Cortes, ha pedido al PSOE que vuelva a la moderación y al respeto a la Constitución y a las Instituciones. “Están desesperados por controlarlo todo, tienen miedo a que la gente sea libre, piense por sí misma, decida por sí misma, tienen miedo a la libertad, pero ni Europa, ni los españoles, ni el Partido Popular se lo vamos a permitir”, ha concluido.