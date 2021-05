Un FS Pozo de Guadalajara desconcentrado en balón parado cayó ante Quintanar (6-3)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 02 de mayo de 2021 , 10:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Primera derrota de FS Pozo de Guadalajara en la fase de ascenso a 1ª preferente ante Quintanar de la Orden (6-3). Los poceros se mantuvieron vivos en el primer tiempo pese a estar lejos de su mejor versión, y paradójicamente cuando mejor jugaban en la segunda parte dos tantos de los locales les dejaron fuera del choque.



En los primeros minutos los rojillos tenían el balón, sin ritmo ante un rival que se defendía y buscaba juego directo para sorprender a los poceros. Un buen robo rojillo subiendo líneas fue culminado por Arturo de Domingo para lograr el 0-1 tras rechace a 15,30 del intermedio. A 13,18 del descanso un saque de banda mal defendido supuso el 1-1 para los blancos. Pozo no estaba bien, y Quintanar aprovechó su momento para lograr el 2-1 en estrategia de córner a 9,41 del intermedio.



Los locales creaban peligro a la contra, ante un Pozo desdibujado que logró igualar el encuentro con un tanto de Diego, tras una buena acción de Andrés a 44 segundos del descanso.



Un tanto de córner local truncó el buen inicio rojillo de segunda parte En el segundo tiempo los poceros aceleraron el choque, moviendo el balón con mayor velocidad y criterio, pero se encontraron con el tanto local con un córner calcado al del 2-1 cuando apenas habían pasado 1,57 de la segunda parte. Pozo no acusó el golpe, siguió tratando de mover el balón rápido con alguna llegada aislada. Los locales lograron el 4-2 a 11,17 del final tras un tiro no tapado. Con la desventaja de dos tantos los rojillos apostaron por el portero-jugador. Las primeras acciones fueron de peligro, pero Quintanar en un ataque propio logró el 5-2 a 7,02 del final tras otro buen disparo.



Una pérdida de ataque de cinco supuso el 6-2 a 5,43 de la conclusión. El tanto parecía sentenciar el choque, pero no fue así. Pozo lo siguió intentando, sin éxito hasta que Diego logró el 6-3 a 29 segundos del final.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Diego, Gabi y Arturo de Domingo -cinco inicial- Curi, Andrés Romero, Jaime, Driss y Pablo Salas.



Goleadores: Diego (2) y Arturo de Domingo.