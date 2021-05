De Luz: “El PP vuelve a votar en contra de ayudar a la gente en plena crisis”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 02 de mayo de 2021 , 10:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Gobierno socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, con el voto en contra del PP, ha vuelto a aprobar una modificación presupuestaria para destinar casi 3 millones de euros a ayudar a las empresas, a dar una oportunidad laboral a desempleados de larga duración, a preparar al Consistorio para la llegada de fondos europeos y a ejecutar inversiones que no solo supondrán la mejora de espacios públicos como parques e instalaciones deportivas, sino que también serán un foco para la generación de actividad económica.



Lucía de Luz, concejala de Hacienda, ha reprochado al portavoz del PP, Jaime Carnicero, su voto en contra continuado “a cualquier ayuda emprendida por el Gobierno municipal”, acusándole de estar anclado en “la posición del cuanto peor mejor”, atendiendo exclusivamente a intereses partidistas.



“Cuando usted salga ahí fuera a tomar café, le pido por favor que diga a los bares que usted vota en contra de ayudarles, porque a usted le da igual que el barco se hunda, aunque con ello se lleve a los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara por delante, le ha criticado de Luz.



La responsable de Hacienda ha confirmado la estabilidad económica del consistorio por las dudas formuladas por la formación VOX, recordando que fueron las mismas dudas y las mismas críticas vertidas desde el PP en la primera modificación presupuestaria por la covid en 2020.



“Los ahorros del Ayuntamiento son los ahorros de la gente, no los ahorros de los bancos. Si no los gastamos ahora en la reconstrucción económica y social ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es momento de elegir y este Gobierno municipal y este alcalde han elegido a la gente”, ha sentenciado.