El Hogar hace los deberes y gana 2-0 al Casarrubios

domingo 02 de mayo de 2021 , 10:33h

Nueva final la que jugaba el Hogar, en un final de temporada donde todos los equipos se juegan mucho, y donde cualquier traspiés te puede costar y mucho en una clasificación apretada por la parte alta y baja de la clasificación.



Jugaban Hogar y Casarrubios, los alcarreños por continuar soñando y el Casarrubios por salir del descenso, en un muy buen sprint final de temporada, que están haciendo los toledanos y que venían de empatar con el Cabanillas.



No fue el mejor partido del Hogar, pero el oficio del equipo , la convicción y las ganas sacaron el partido adelante, ante un difícil Casarrubios que no se arrugó en ningún momento, que intentaba jugar , aunque sin mucha llegada excepto la de su rápido extremo Bustamante, que hizo correr a la defensa alcarreña, durante muchas fases del partido.



El partido lo dominaba el Hogar, pero sin el toque a la que nos tiene acostumbrados esta temporada, buscando un fútbol más directo con menos control. El Hogar tenía ocasiones que no consumaba, con buenas entradas y llegadas al área por parte de la delantera alcarreña y el Casarrubios también tuvo la suya, una muy clara de Nieto, que se queda solo ante Carbajo, pero que Ardí muy rápido desbarata y envía el balón a córner.



El 1-0, llegaba en el minuto 29, y no podía ser de otro que no fuera Antolín, que de disparo al borde del área, conseguía el decimocuarto gol de la temporada, que tranquilizaba al equipo y a la grada, pero que no era suficiente, ya que los toledanos se mantenían dentro del partido.



El segundo tiempo, empezó con la misma tónica, dominando los locales, y donde el físico del Casarrubios, empezaba a pasarles factura, el Hogar dominaba, pero también se notaba falta de frescura y de fuerza, frescura y claridad que se recuperó con los cambios, y así paso que en el primer balón que tocaba Yan Carlos a los 30 minutos de esta segunda parte, roba un balón al Casarrubios en una mala salida en defensa, y consigue el segundo tanto que daba tranquilidad al equipo y a sus aficionados, que sumada a la expulsión por roja directa del jugador Arroyo, por falta a Cuenca en un contraataque, dejaba sentenciado el partido.



En resumen un partido, que no fue fácil, ante un rival muy trabajador que lo dio todo, ante un Hogar con más calidad, pero donde las piernas y el físico en este final de temporada se está haciendo notar, y esperemos que no pase factura al equipo alcarreño en su lucha por seguir donde esta.



Reseñar que un jugador, celebro sus 150 partidos, desde la temporada 2015/16 vistiendo y defendiendo con orgullo la camiseta de Hogar Alcarreño.



Siempre en su sitio tanto en el campo como fuera de él, excelente trato con el balón y con sus compañeros, líder en el terreno de juego y en el vestuario, un excelente capitán que luce los galones con liderazgo, educación, respeto, trabajo y sobre todo mucha humildad.



Imagen de los jóvenes a quienes trasmite la historia y la responsabilidad de lucir nuestro escudo, algo que lleva en sus genes.



FELICIDADES MARIO ESCAMILLA, a por los 200.



El Hogar, sigue líder a falta de 4 jornadas, con 12 puntos en juego, mantiene las diferencias de 4 puntos con el Talavera, si este gana en Yuncos este domingo, y aumenta a 9 puntos con el tercero que es el Cabanillas que perdió en casa 1-2 ante un Pantoja, próximo rival del Hogar el domingo que viene, en una nueva final para los alcarreños , ante uno de los rivales más difíciles que ha pasado por la Fuente de La Niña esta temporada.