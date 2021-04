El Ayuntamiento aplica las medidas dictadas por la Consejería de Sanidad frente al coronavirus tras decretar el paso de Guadalajara a Fase 3

jueves 22 de abril de 2021 , 18:19h

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aplicado las nuevas normas decretadas por la Consejería de Sanidad, tras el paso de la ciudad a Fase 3 este pasado miércoles, publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://cutt.ly/avGzkfyAsí, se retoma la actividad cultural con la reapertura del Teatro Auditorio ‘Antonio Buero Vallejo’; el Museo Francisco Sobrino y la Biblioteca Municipal ‘José Antonio Suárez de Puga’, así como su sala de estudio, a un 40% de aforo. Asimismo, se mantiene la actividad de las escuelas municipales de música; danza y artes plásticas, con el aforo máximo del 50% de su capacidad.Con ello, este viernes, a las 19:00 horas, tendrá lugar la celebración del Día del Libro, en el salón de actos del Centro Municipal Integrado, CMI, donde se procederá a la lectura del Manifiesto del Día del Libro de Castilla-La Mancha y la narradora Estrella Ortiz ofrecerá una conferencia titulada ‘El libro expandido’. La entrada es libre hasta completar el aforo, que es de un 40% de su capacidad.El mismo día 23, el Teatro Auditorio acoge la puesta en escena de ‘Greenpiss’, a cargo de la compañía Yllana; y el Museo Francisco Sobrino, la presentación de un libro sobre el escultor.Queda suspendida la XXVIII Cumbre Flamenca, organizada por la Fundación Siglo Futuro.En cuanto al resto de instalaciones, se abre igualmente al público el Archivo Municipal ‘Javier Barbadillo’, a un 40% de su capacidad; así como la biblioteca del Centro Joven, en el mismo porcentaje.Por otro lado, y en aplicación de las nuevas medidas dictadas por Sanidad, las instalaciones municipales retoman actividad para la práctica deportiva con un aforo del 60% para espacios abiertos, y de un 40% en espacios interiores.En relación a las piscinas cubiertas, el aforo se ha establecido en un 30%; y tanto Huerta de Lara como Fuente de la Niña reanudan el baño libre a partir del próximo lunes, 26 de abril; no siendo necesaria ya la cita previa para opositores ni para personas con prescripción médica.El acceso a estos recintos se llevará a cabo a través del mismo procedimiento que se utilizó el verano pasado en la piscina municipal de San Roque.Es decir, estará condicionado al aforo en cada momento, que se irá actualizando puntualmente y en tiempo real en la página web www.deportesguadalajara.es ; y mediante pago de entrada diaria u otra modalidad establecida, Guadabono, bono de 20 baños, etc.Por último, las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 40% y del 60% en espacios abiertos; y se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de seis personas.En las pistas deportivas al aire libre de los barrios de la ciudad y de los barrios anexionados,se supervisará el mantenimiento de las medidas de seguridad e higiene adecuadas frente al coronavirus.