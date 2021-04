DIEZ MINUTOS Lydia Lozano estalla contra Antonio David: "Me siento engañada"

jueves 15 de abril de 2021

Lydia Lozano se ha quedado completamente en 'shock' tras la emisión del nuevo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En esta ocasión, la colaboradora ha sido una de las protagonistas de la docuserie, después de que la hija de Rocío Jurado le acusase de haber dado información falsa en el pasado sobre el convenio regulador que ella y Antonio David firmaron en 2003 por la custodia de sus hijos. Según la madre de Rocío Flores, lo que se publicó en un artículo escrito por Lydia contenía información que no era del todo veraz.



En ese artículo que publicó la periodista, se informaba de que Antonio David había tenido que renunciar a muchas cosas para poder ver a sus hijos e incluso hablaron de este convenio como un "intercambio económico". Una situación que provocó que Rocío Carrasco recibiese muchas críticas por haber intentado sacar un beneficio económico con la vida de sus hijos. Un dato que ella ahora ha desmentido completamente en su docuserie mostrando el convenio que firmaron, en el que aparece que la hija de Rocío Jurado no recibió nada a cambio de ese acuerdo.



Lydia Lozano, que se ha enterado de todo esto en directo, se ha quedado completamente impactada al saber que lo que le dijo Antonio David en su momento era totalmente mentira. "Estoy fatal... Han sido tantos años hablando de este convenio. Me siento engañada por Antonio David, en cómo se dio la noticia", ha confesado.



La colaboradora ha indicado que, aunque para ella ya era noticia que tuviesen un acuerdo, lo que más le llamó la atención es cómo le contaron lo que había ocurrido. "Me dijeron: 'A cambio de dinero yo dejo a los niños 15 días con el padre', y él renunciaba a su parte de Rochipin, una furgoneta, una casa en Málaga... La custodia compartida era un intercambio económico", ha explicado.



Lydia Lozano ha visto las pruebas en las que se muestra que todo lo que se había dicho era mentira y ha confesado que ella "no tenía ni idea" de lo ocurrido porque siempre se fio de la palabra de Antonio David.