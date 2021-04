LECTURAS Rocío Carrasco anuncia demanda para su tío Amador Mohedano: "Por desgracia es familia mía"

jueves 15 de abril de 2021

La relación de Amador Mohedano y su sobrina Rocío Carrasco lleva años en el punto de mira pero, tras la emisión del séptimo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ha quedado más que claro que la brecha entre ellos es muy profunda y casi insalvable. Rocío Carrasco ha sido demoledora con su tío tras destapar el juego sucio que hizo en un plató con Antonio David Flores, fue cuando el hermano de Rocío Jurado visitó el pasado mes de julio 'Sábado Deluxe'.



Amador Mohedano ha visitado el plató del Deluxe en muchas ocasiones pero nunca fue tan duro con su sobrina y el marido de esta, Fidel Albiac. En la misma entrevista también estuvo Antonio David Flores. "Fue una entrevista guionizada desde el principio. Del otro, que por desgracia es familia mía, yo de momento no me voy a pronunciar públicamente sobre él. Primero quiero hacerlo por la vía judicial y luego públicamente", ha dicho Rocío Carrasco.



Rocío Carrasco tomará medidas legales contra Amador Mohedano, al que también ha acusado directamente en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' de traidor.



Tras años enfrentados por la herencia de Rocío Jurado, el tema del museo en Chipiona de la más grande y otras discrepancias familiares, la madre de Rocío Flores irá hasta el final contra el hermano de su madre.



Amador Mohedano ha sido uno de los miembros de la familia más críticos con su sobrina. El hermano de Rocío Jurado nunca ha entendido que Rocío Carrasco se distanciara sin motivo alguno de ellos y mucho menos que no tenga relación con sus hijos convirtiéndose, además, en apoyo de Antonio David Flores.



Aunque tras ver los primeros capítulos del documental, el exmarido de Rosa Benito dijo que ahora apoyarían a Rocío Carrasco su sobrina ya tenía más que decidido llevarle antes los tribunales por sus palabras hacia ella y, sobre todo, por la que ha dicho contra Fidel Albiac, de quien ha llegado a afirmar que, con Rocío Jurado en su lecho de muerte, solo se interesaba por el dinero y la herencia.