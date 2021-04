El Hogar NO hace los deberes y pierde 2-1 en Talavera

domingo 11 de abril de 2021

Se desplazaba el Hogar a Talavera a jugar con el Patrocinio, que venía de ganar fuera al Yuncos, que se jugaba mucho en la parte baja de la clasificación, y que consiguió vencer al Hogar por 2 a 1 por méritos propios, haciendo su partido, sufriendo poco en defensa y aprovechando sus dos oportunidades más claras, donde faltó contundencia a los alcarreños para cortar esas dos jugadas.



El Hogar hizo un mal partido con muy poco juego y generando muy pocas ocasiones de gol.



La primera parte empezaba con dominio del Hogar, con un Patrocinio muy replegado en defensa, y que en su primera ocasión en el minuto 15, un buen pase entre las líneas defensivas del Hogar, se queda solo el delantero talaverano, definiendo muy bien y superando a Carbajo.



El Hogar seguía dominado, pero sin generar peligro, donde las bandas no fueron los estiletes que han sido durante toda la temporada, pero a balón parado, en córner sacado por Jorge en el minuto 26, pone el balón en el punto de penalti, donde entra Escamilla viniendo desde atrás marca de cabeza e iguala el partido. Parecía que el partido se enderezaba para el Hogar, pero fue solo un espejismo.



La segunda parte tuvo muy poca historia, los cambios no dieron los resultados que se esperaba, el equipo siguió muy plano y sin crear ocasiones ni juego, cuando llegó el segundo gol del Patrocinio, en una jugada por la banda que parecía que no traía peligro pero que no se cortó con la suficiente contundencia, llegando el segundo gol y definitivo del Patrocinio. De ahí hasta el final muy poco que contar, si acaso las paradas y perdidas de tiempo del equipo local por mantener el resultado.



En resumen un mal partido del Hogar, que sigue de líder con 4 puntos de diferencia, que sigue dependiendo de sí mismo, aunque de los últimos 12 puntos jugados solo ha ganado 4, y que necesita volver a la regularidad y buen juego que ha demostrado toda la temporada, por estilo y por jugadores, quedan 7 partidos para acabar la temporada, y muchos puntos en juego.



El próximo partido será en la Fuente de La Niña el sábado, un derby provincial contra el Horche que esta realizando una gran segunda vuelta y que lo pondrá muy difícil.