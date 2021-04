Ayuso DOBLEGA al 'sanchismo' y SUPERA la mayoría absoluta con Vox...Ciudadanos desparecería de la Asamblea de Madrid

domingo 11 de abril de 2021 , 08:16h

Según el último barómetro de GAD3 realizado para ABC, el PP doblará el pulso a Pedro Sánchez y a toda la izquierda en su conjunto, y tendrá asegurado el Gobierno regional con los votos de Vox. Ciudadanos, lejos de recuperarse por el cambio de candidato, se hunde un poco más y ahora mismo se quedaría con el marcador a cero en número de escaños en la Asamblea regional.



La dinámica de estas elecciones se parece cada vez más a una batalla entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, o lo que es lo mismo, dos formas totalmente opuestas de entender la política, la lucha contra la pandemia, la gestión de la crisis o la política económica. Y esa pelea la está ganando, por ahora, la candidata del PP.



Con el resultado de la encuesta, el PP estaría a seis o siete diputados de obtener la mayoría absoluta. Los populares cuentan a su favor con una hipermovilización de su electorado, deseoso de expresar en las urnas lo que piensa de Sánchez e Iglesias, y del pacto de Gobierno que Rubalcaba bautizó en su día como 'Frankenstein'. Es cierto que la izquierda también está movilizada, ante la posibilidad, agitada por Sánchez e Iglesias, de un avance de Vox que le convierta en decisivo para el Gobierno regional. El resultado puede ser una participación histórica en la Comunidad de Madrid, en torno al 71 por ciento, como informó ayer ABC.



Desde el anterior barómetro de GAD3, publicado el 13 de marzo, el PP ha subido 3,7 puntos en estimación de voto.



La foto fija ahora mismo indica que Vox obtendría un 8,4 por ciento de los votos, con 12 diputados. Es un resultado casi calcado al que firmó en las elecciones de mayo de 2019. Pero si se compara con el barómetro del mes pasado se ve cómo Vox ha retrocedido en pocas semanas en su estimación de voto 2,1 puntos y se deja hasta cuatro diputados por el camino, que irían directamente al PP.



La suma del PP y de Vox refleja una mayoría absoluta holgada: entre 74 y 75 diputados, con un 51,7 por ciento del total de votos. Es un escenario que permitiría a los populares alcanzar su objetivo de conseguir un resultado amplio que deje a Vox sin fuerza suficiente para pretender negociar nada. En Génova dan por hecho que al partido de Abascal no le quedará más opción que apoyar a Ayuso si el PP consigue más de 60 diputados, sin pretender negociar una entrada en el Gobierno regional.



La coalición que sellaron el PP y Ciudadanos en la legislatura pasada en Madrid no se repetirá, a la luz de los resultados de GAD3. El partido de Inés Arrimadas está en vías de extinción en esta región y ni siquiera el relevo en la candidatura, con Edmundo Bal como número uno en lugar de Ignacio Aguado, ha conseguido servir como revulsivo. Ciudadanos cae al 2,9 por ciento, menos aún que la estimación de voto del mes pasado, cuando se desplomó hasta el 3,1 por ciento justo después de protagonizar la moción de censura en Murcia, que daría lugar a un terremoto político cuyas consecuencias sigue sufriendo ahora.



En el PSOE, el tirón electoral de Ángel Gabilondo está bajo mínimos. El candidato «soso y serio», como se ha definido él mismo, ganó las elecciones en 2019, con un 27,3 por ciento, pero ahora sumaría solo el 23,2. Son 20,1 puntos menos que el PP, con un total de 33-34 escaños. Ante esta situación, todo indica que Sánchez se va a involucrar más en la campaña para tratar de agitar al votante de la izquierda.



Pese a su caída, el PSOE sigue siendo el partido referente de la izquierda en Madrid. Le sigue Más Madrid, con un 12,8 y 17-19 diputados, por delante de Podemos, con un 7 por ciento y 10 escaños. La candidatura de Pablo Iglesias logró, al menos, sacar a su partido del riesgo inminente de ser excluido de la Asamblea. Hace solo un mes, Podemos tenía una estimación de voto del 5,1 por ciento. Según el presidente de GAD3, Narciso Michavila, «la izquierda madrileña es una izquierda ilustrada, y no una izquierda obrera o revolucionaria, por eso Iglesias como profesor universitario les atraía, pero el otro Iglesias echado a las barricadas no les atrae nada, de ahí el tirón que tiene Mónica García frente a él».