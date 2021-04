Yebes recuerda en un bando a los propietarios de parcelas la obligación de tenerlas limpias antes del 1 de junio

jueves 08 de abril de 2021

Los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos en suelo urbano o urbanizable de Yebes deberán mantenerlos en todo momento libres de hierbas secas y brozas que supongan un peligro para la seguridad pública. Con carácter general y sin requerimiento previo alguno, se establece la obligación, que afecta a todos los solares del municipio, de estar perfectamente desbrozados antes del 1 de junio de cada año, para evitar el alto riesgo de incendio, por la concurrencia de vegetación seca y altas temperaturas.



Es parte del bando que el Ayuntamiento de Yebes ha emitido esta semana para recordar a los dueños de estos terrenos las obligaciones recogidas en la Ordenanza municipal reguladora de la limpieza de solares. A los que se ha hecho saber que, en caso de incumplimiento, la Alcaldía ordenará la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza, sin más trámite, de acuerdo con dicha normativa. Este procedimiento de ejecución forzosa conllevará el pago del importe correspondiente, así como una multa de seiscientos a 6.000 euros.



Estas circunstancias están recogidas en el artículo 4 de la mencionada Ordenanza, que entró en vigor el 9 de junio de 2019. Que establece la obligatoriedad de mantener libres de desechos y residuos estos solares, y en las debidas condiciones de higiene, salubridad y seguridad. “Vamos a ser rigurosos e inflexibles en la aplicación de esta norma y no nos temblará el pulso a la hora de aplicar el régimen sancionador”, advierte Miguel Cócera, alcalde de Yebes. Que asegura que esta es una “amenaza real” que se cierne todos los veranos sobre este municipio y “que aún está presente en la mente de muchos”.



Recuerda el incendio que se declaró el 25 de julio de 2020 en los alrededores de Yebes y que, debido al viento reinante aquel día y aprovechando la maleza y sequedad acumulada en las parcelas próximas, que actuaron de combustible para su propagación, se extendió con suma rapidez. Por suerte, no hubo que lamentar desgracias personales ni materiales y los daños se redujeron a arbolado y cultivo. “No obstante, las llamas se aproximaron con peligro a varias viviendas del extrarradio del pueblo y, en algunos casos, llegaron hasta las mismas puertas”, llama la atención Cócera.



La rápida intervención de una dotación del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios fue providencial para controlar y sofocar con relativa rapidez el fuego, que quedó extinguido en poco más de una hora. Las llamas alcanzaron el casco urbano y quemaron terrenos de rastrojo, así como varias parcelas municipales y de particulares. Un episodio similar a este se registró el 14 de agosto de 2019 en el casco urbano de Valdeluz cuando, por causas desconocidas, se originó un incendio en la parcela contigua a la iglesia parroquial. En aquella ocasión, la inmediata actuación de una dotación de la Agrupación de Protección Civil de Yebes evitó que se propagase a otros solares colindantes. Otro de los aspectos regulados en la Ordenanza es la obligatoriedad de realizar el cerramiento de las parcelas por parte de los propietarios, así como la reposición del vallado cuando haya sufrido desperfectos o deterioro. La comisión de algunas de las conductas prohibidas de manera expresa por dicha normativa constituye una infracción urbanística de carácter leve, y está sancionada con multas que oscilan entre seiscientos y 6.000 euros en función de la repercusión.



Aunque no está obligado a hacerlo, cada año el Ayuntamiento de Yebes requiere por escrito y correo postal a los propietarios de los solares de naturaleza urbana susceptibles de afección por esta ordenanza, para que procedan a su limpieza y los mantengan en condiciones de seguridad y salubridad, evitando así los riesgos de incendio o de un posible delito contra la salud pública. Este año, la Concejalía de Medio Ambiente incorpora al parque móvil un tractor diésel equipado con una serie de implementos para su adaptación a las funciones de segadora, desbrozadora de cadena y brazo desbrozador de tres metros de alcance. “Una de las ocupaciones prioritarias de este vehículo será el desbroce y limpieza de las parcelas de titularidad municipal”, esgrime Vidal Gaitán, responsable de esta área. Esta maquinaria también estará disponible para la realización efectiva y material de estos trabajos a los que están obligados los propietarios y que, si fuera necesaria, realizará esta Administración. “Con el agravante de que el coste de esa actividad repercutirá directamente en el dueño, al que también se le impondrá la sanción económica correspondiente”, matiza el concejal de Medio Ambiente.