Los tributos de Valdeluz rinden homenaje este sábado a los míticos grupos Queen y Mecano

jueves 22 de julio de 2021 , 10:54h

‘Bohemian Rapsody’, ‘We Will Rock You’, ‘I Want to Break Free’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Radio Gaga’, ‘The Show Must Go On’ y muchos más. Son algunos de los temas inolvidables de la mítica banda que lideró Freddie Mercury y que este sábado 24 de julio sonarán en el recinto ferial de Valdeluz, que se localiza en el aparcamiento en superficie del colegio público ‘Jocelyn Bell’. Será con motivo del tributo ‘Queen Reloaded’, un homenaje a la legendaria banda británica de rock, que desgranará las canciones que hoy se han convertido en himnos y que ocuparon los primeros puestos en las listas musicales de las décadas de los 70 y 80, así como a principios de los 90. Previamente tendrá lugar ‘Eternal’, tributo dedicado al legado de Mecano, uno de los grupos más internacionales del panorama musical español de todos los tiempos. Un recorrido por los temas más conocidos de los hermanos Cano, desde ‘La fuerza del destino’, ‘Me colé en una fiesta’, ‘Hijo de la Luna’ o ‘Aire’ hasta ‘Maquillaje’, ‘Hoy no me puedo levantar’ o ‘Cruz de navajas’.Tras el preámbulo de las funciones de teatro a la luz de la Luna y de las primeras sesiones del tradicional ‘Cine de Verano’, este fin de semana el programa ‘Galas de Verano 2021’ celebra media docena de actividades en el núcleo de Valdeluz. Con música y ambientación en las calles amenizada por charangas y en el recinto ferial con los tributos a Mecano y Queen. “Tras suspender las fiestas de Valdeluz durante dos años consecutivos, no podíamos privar a los vecinos de una programación sociocultural que permita atisbar en el horizonte esa ansiada normalidad”, esgrime Miguel Cócera, alcalde de Yebes. Para asistir como espectadores a los diferentes espectáculos y en cumplimiento de las medidas ordenadas por las autoridades sanitarias, es necesario reservar plaza con antelación en el email [email protected] En el mensaje de correo electrónico hay que especificar la identidad de los asistentes, así como facilitar un teléfono de contacto. No obstante, las personas interesadas en asistir a estos actos podrán inscribirse directamente a la entrada de los recintos minutos antes del inicio de los espectáculos.Con siete trabajos discográficos en el mercado y actuaciones en festivales tan prestigiosos como el Primavera Sound o el IndyRock, ‘Pauline en la Playa’ actúa este sábado en el Mirador del Lago a partir de las ocho de la tarde dentro del ciclo ‘Conciertos en el Lago’. Ellas son Mar y Alicia Álvarez, dos hermanas oriundas de Gijón que comenzaron su andadura en esto de la música hace casi 25 años. Aunque su estilo está orientado al pop, la banda investiga constantemente la aplicación de otros lenguajes musicales a este género. Pero ‘Pauline en la Playa’ no es solo música sino también cuidadísimas letras, responsables en gran medida de la marcada identidad del grupo. Al mediodía de este sábado y desde el anfiteatro de Valdeluz, ‘Los Caballeros de la Magia’ sorprenderán a crédulos, ingenuos y escépticos con sus increíbles números de ilusionismo, prestidigitación y escapismo, un show con el que han recorrido multitud de escenarios de nuestro país y en el que el público participa de forma activa.El punto final del programa ‘Galas de Verano 2021’ lo pondrá la proyección de un Video Mappins sobre la fachada delantera del polideportivo de Valdeluz. Una técnica audiovisual que, mediante el empleo de proyectores de video, despliega animaciones e imágenes sobre una superficie real para conseguir un efecto fuera de lo normal y basada en movimientos y creaciones tridimensionales. “Tradicionalmente, un castillo de fuegos artificiales ponía el colofón a las fiestas, pero este año nos hemos decantado por esta opción para evitar el estrés y nerviosismo que el estruendo provocaba en las mascotas”, admite Cócera. Será este domingo y una vez sea noche cerrada cuando se proyectará un espectacular y emocionante montaje, que tendrá al agua como hilo conductor y que relatará la historia, evolución y realidad de Valdeluz. “Un documento evocador para los que llevan algún tiempo residiendo aquí y revelador para los recién llegados”, avanza el alcalde de Yebes.