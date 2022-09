Podemos lleva a la Fiscalía al alcalde y al vicealcalde de Yebes por presunta “falsedad documental” y “prevaricación” tras el incendio de Nochebuena

miércoles 07 de septiembre de 2022 , 12:50h

Podemos ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Yebes, José Miguel Cócera, y el primer teniente de alcalde, Vidal Gaitán, que también tiene delegadas las competencias de Urbanismo, Medioambiente y Seguridad, a raíz del incendio de la pasada Nochebuena en una vivienda de Las Avenidas, que afectó a otras seis colindantes. Asunción Mateos Gámez, secretaria autonómica de Igualdad y Mundo Rural de la formación morada, así como representante del Consejo de Coordinación provincial de Podemos en Guadalajara, ha resaltado que “desde Podemos queremos que la transparencia y el buen gobierno imperen en las instituciones municipales, provinciales y regionales y si para ello tenemos que acudir a la Justicia no vamos a dudar en hacerlo”.

En este sentido, el secretario autonómico de Municipalismo de Podemos CLM, Fernando Garrote, ha detallado que Cócera y Gaitán “son conocedores del deber de revisión de los hidrantes que debe hacer la empresa y de su deber de dar el visto bueno a dicha revisión como autoridad municipal y, sin embargo, ni lo hacen ni le exigen a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones contractuales de revisión cada tres meses”. También ha añadido que “no existen las actas obligadas que exige la Ley sobre dicha revisión” y respecto a la documentación solicitada por Podemos estos meses al Ayuntamiento de Yebes “se observan una serie de anomalías y contradicciones que todo apuntan a indicar la presunta falsedad documental”.

La denuncia a la Fiscalía está firmada por el portavoz de Podemos en Yebes, Juli Amadeu Àrias, que también es secretario autonómico de Comunicación de Podemos CLM. Àrias ha recordado que la noticia del incendio “tuvo una amplia repercusión en la prensa de región, como también las reclamaciones de la comunidad vecinal, apoyadas por distintas formaciones políticas, entre las que se encuentra Podemos”. De hecho, alega Àrias, “la noticia emitida en el informativo de CMM de las 14 horas del 7 de enero de 2022 se ha incorporado como anexo a la denuncia para probar que las declaraciones de Vidal Gaitán no se corresponden con la realidad de la gestión contra incendios del gobierno local de Yebes”.

“En defensa de la comunidad vecinal de Yebes”

El portavoz local de Podemos en el municipio alcarreño ha indicado que la denuncia “pretende defender a la comunidad vecinal del pueblo, tras las mentiras y contradicciones de Cócera y Gaitán para tapar las presuntas irregularidades en la gestión contra incendios”. Àrias considera que los hechos recogidos en la denuncia presentada ante la Fiscalía “pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y de falsedad documental por funcionario público, según se desprende del tipo penal recogido en el artículo 404 y 390 y siguientes del Código, respectivamente”.

Por su parte, David Fernández Raboso, responsable de Organización de Podemos en Yebes, ha incidido en que “este ‘modus operandi’ es el habitual en Cócera y Gaitán, que no dudan en salir al paso de cualquier suceso acusando y responsabilizando a las vecinas y vecinos, a las asociaciones o a quien pillen por delante, antes de buscar soluciones o reparar los posibles errores”. Fernández Raboso ha destacado que “Cócera y Gaitán no actuaron con humildad y con sincero interés de buscar la verdad y reparar los errores”. Así pues, “solicitamos toda la documentación y al parecernos irregular nos hemos visto en la obligación de denunciar los presuntos delitos ante la Fiscalía”. También ha puesto como ejemplo de esa actitud “las amenazas de Cócera y Gaitán de suspender el aperitivo popular de las fiestas de agosto de Yebes si no aparecían los pendones sustraídos, acusando a la población de los hechos, algo que no llegaron a consumar porque finalmente fueron encontrados, pero todavía no se han disculpado por sus acusaciones”, ha concluido.