Dura derrota del Alba...en el tiempo de descuento

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 28 de marzo de 2021 , 20:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Albacete vio hoy las cara más amarga y dura del fútbol. Pese a su buena actuación sobre el césped de Montilivi, el cuadro de Alejandro Menéndez se vuelve a casa de vacío tras dos desafortunadas acciones en el tiempo de descuento que acabaron en sendos goles del Girona.



El inicio de los hoy visitantes fue fulgurante y merced a ello las primeras ocasiones cayeron sobre los dominios del portero gerundense. Jiménez, en el minuto 7, controló el balón cerca del área catalana y se sacó un potente chat que obligó a lucirse a Juan Carlos. Poco después, el propio Álvaro comandó una contra que a punto estuvo de culminar Zozulia, aunque lo evitó la zaga local.



Con el paso de los minutos, el partido se calmó y ambos equipos se dedicaron a intentar hacerse con el poder de la situación y del cuero. La posesión andaba muy igualada y el Alba no solo no le perdía la cara al choque, sino que daba la sensación de poder hacer daño en cualquier momento.



En el segundo acto, tras modificar su once en el descanso, se vio a un Girona más intenso, sobre todo en el inicio, aunque el conjunto manchego se las ingenió para frenar las acometidas locales.



Siguió una línea muy pareja el encuentro con dos equipos esperando sus oportunidades para golpear. Y fue el Alba el que lo hizo. En el minuto 70, Diego Caballo puso un buen centro desde la izquierda que no desaprovechó Ortuño. El atacante se tiró con todo en el corazón del área para rematar y anotar.



El Alba vio premiado su buen hacer y luchó por guardar su botín, pero el fútbol le tenía guardado un cruel desenlace que llegó en el tiempo de descuento. En el minuto 92, Sylla empató el partido. Los gerundenses, azuzados por la inercia del gol, dieron la vuelta al marcador en el minuto 94 merced a un tanto de Stuani.



Mazazo fuerte para un equipo que, pese al resultado, ha ofrecido motivos para creer en el objetivo final.



Ficha Técnica



Girona: Juan Carlos; Yan Couto, Arnau, Juanpe, Antonio Luna; Ibrahima Kébé (Pablo Moreno, minuto 46), Ramon Terrats (Cristóforo, minuto 81), Gumbau (Monchu, minuto 63); Aday Benítez (Stuani, minuto 63), Mamadou Sylla y Valery (Samu Sáiz, minuto 46).



Albacete: Tomeu Nadal; Carlos Isaac (Alberto Benito, minuto 66), Kecojević (Álvaro Arroyo, minuto 59), Boyomo, Diego Caballo; Álvaro Jiménez, Eddy Silvestre, Dani Torres, Manu Fuster (Fran García, minuto 86); Ortuño (Álvaro Peña, minuto 86) y Zozulia.



Goles: 0-1 (minuto 68). Ortuño. 1-1 (minuto 92). Mamadou Sylla. 2-1 (minuto 95). Stuani.



Árbitro: David Gálvez Rascón (Comité madrileño). Amonestó a los locales Yan Couto, Gerard Gumbau, Ramon Terrats y Juanpe, y al visitante Alberto Benito.



Incidencias: Partido de la trigésima primera jornada de LaLiga Smartbank disputado a puerta cerrada en el Estadi Municipal de Montilivi.