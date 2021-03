Menéndez: “Cuando haces un partido tan perfecto este resultado es duro”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 28 de marzo de 2021 , 20:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Alejandro Menéndez ha atendido a los medios en la habitual rueda de prensa al término del partido. El míster, con semblante muy serio, ha explicado que “hemos hecho un buen partido y lo hemos tenido controlado los 90 minutos”. “En el segundo tiempo hemos tenido el premio del gol. Se ha trabajado mucho y ellos apenas han tenido ocasiones, hemos sido mejores pero en esas dos jugadas del final se nos han ido tres puntos increíbles”. El entrenador ha asegurado que minutos después de finalizar el encuentro todavía continuaba “en shock”. “Lo que ha ocurrido es muy duro, pero no queda otra que corregir esos errores porque el miércoles hay otro partido. Yo estoy orgulloso de este equipo a pesar del resultado”.



Cuestionado por esos minutos de descuento, el asturiano ha indicado que no cree que esos dos goles hayan sido fruto del cansancio. “No creo que el partido se nos haya hecho largo. Ellos han sacado toda su artillería y nosotros hemos respondido bien, pero los goles han llegado en dos jugadas aisladas. Ni tan siquiera las jugadas del gol son situaciones de fallo, son dos errores puntuales, pero no son errores en cadena. Nos quedamos sin tres puntos muy importantes”.



Preguntado por sus jugadores, Menéndez ha confesado que “el vestuario está muy tocado porque cuando haces un partido tan perfecto este resultado es duro. Ahora el equipo está desfallecido porque teníamos tres puntos y hemos muerto en la orilla, pero el equipo tiene que seguir”.



A pesar de lo sucedido, el entrenador ha querido ver también la parte positiva del partido. “Si somos capaces de seguir con esta calidad de trabajo vamos a ganar más partidos que perder”. “Tengo que recuperar jugadores en dos días. Hay que hablar del partido, valorar lo que ha ocurrido, pero tenemos que estar ya pensado en el Castellón, no podemos estar siempre dándole vueltas a lo que ha ocurrido hoy”.



Por último, ha vuelto a alabar la dupla formada por Ortuño y Zozulia. “Se complementan bien, generamos ocasiones de gol y creo que ahora es una buena decisión que jueguen juntos. A día de hoy creo que hemos ganado mucho con ellos dos juntos”.