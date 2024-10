El Alba se vació para sumar a domicilio (2-2)

El equipo manchego se adelantó con dos goles de Higinio, pero el Huesca logró empatar en el 79’ tras una jugada a balón parado que deja en evidencia los fallos defensivos del Albacete.

domingo 13 de octubre de 2024 , 20:29h

El Alba se fue contrariado tras sumar en uno de los campos más intratables de lo que llevamos de competición. Algo que podría parecer oxímoron pero que no lo es. Porque el Alba empató, pero bien pudo ganar. Y no hacerlo le deja un sabor amargo.



En una primera parte de buen nivel, el Alba empezó fuerte y con la mirada puesta. Varias fueron las llegadas, alguna tan prometedora que acabó en revisión de VAR. el equipo fluía, se cubría en defensa y se lanzaba en ataque, convencido.



Pero se encontró una piedra en el camino. Una roca lanzada por Sielva con un gran golpeo de falta que se convirtió en el 1-0 en el minuto 29.



Jarro de agua fría entre el sol oscense que no tumbó a los nuestros. Que siguieron buscando el justo empate. Y llegó desde los once metros. Higinio fue derribado en el área y el de Calasparra se encargó de transformarlo en el empate



Y cuando todo se dirigía a tablas en el ecuador, Higinio cambió los planes. Otra vez. Cinco minutos sobre el tiempo añadido y golpeo espectacular, violento y suave a la vez del ‘9’ con una dirección marcada: las redes rivales. Alegría antes de una segunda parte que se prometía intensa.



Y lo fue. El Alba se esforzaba en guardar su recompensa y el Huesca en dar la vuelta al marcador, ya que un hipotético triunfo les hubiese dejado como líderes de la clasificación.



Pese a aguantar mucho tiempo, en el minuto 80 llegó el 2-2 a la salida de un saque de esquina y un controvertido toque a Lizoain.



Con ese marcador, y con un punto en el maletero, se vuelve el Alba a casa para mirar al reto del próximo lunes, en el Carlos Belmonte.