Un buen primer tiempo no fue suficiente para FS Pozo de Guadalajara ante UD Azuqueca FS (3-0)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 28 de marzo de 2021 , 12:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

FS Pozo de Guadalajara cayó en el antepenúltimo encuentro de la 1ª fase ante UD Azuqueca FS (3-0). Los poceros se estrellaron con su incapacidad para convertir las ocasiones que tuvieron, ante un rival que no perdonó las suyas y se llevó el encuentro gracias a su eficacia y errores individuales marillos en la segunda parte.



En los primeros minutos el dominio era de los locales, que dispusieron de las primeras opciones para adelantarse. Pozo fue ajustando defensas y cada minuto que pasaba se iba sintiendo más cómodo en la pista, dominando la parte media del primer tiempo y con varias ocasiones claras. Este hecho obligó a los azudenses a pedir tiempo muerto para frenar el dominio visitante. Los visitantes se cargaron de faltas, y tuvieron que defender los dos últimos minutos del primer periodo con cinco faltas. Con 0-0 se llegó al descanso.



El inicio de segundo periodo marcó el devenir del encuentro La segunda parte comenzó de la peor forma posible, recibiendo el 1-0 tras una perdida cuando apenas habían transcurrido 78 segundos de la reanudación. Pozo no se vino abajo pese al tanto, teniendo en los pies de Arturo la igualada pero un buen disparo picado se marchó a escasos centímetros del poste. El duelo se empezó a abrir y descontrolar, lo cual no fue bueno para los amarillos que recibieron el 2-0 tras una falta directa 12,38 del final.



Este tanto si dejó muy tocados a los poceros que siguieron remando pero vieron como una pegada frontal mal defendida dio lugar al 3-0, cuando quedaban 7,25 para la conclusión. Tras esto los visitantes lo intentaron con porterojugador, aunque no generaron mucho peligro y vieron como los locales se llevaban finalmente los tres puntos.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Gabi, Jorge del Moral y Arturo de Domingo -cinco inicial- Diego, Rober González, Driss, Curi, Jaime y Luismi Oreja