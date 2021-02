Paso atrás de FS Pozo de Guadalajara tras caer ante FS Menasalbas (6-2)

domingo 21 de febrero de 2021 , 12:29h

Derrota del 1ª autonómica en su visita a la complicada pista de Menasalbas (6-2). Los rojillos no tuvieron una buena actuación siendo frágiles en defensa y sin ideas en ataque, dando un paso atrás en su evolución como equipo.



Menasalbas fue superior desde el minuto 1, generando varias opciones claras salvadas por Pablo Salas. Pese al relativo agobio los rojillos no estaban del todo incómodos, esperaban su oportunidad a la contra. Los verdes habían hecho méritos para adelantarse, pero no lo lograron hasta que un regalo pocero en forma de no despeje dio lugar al 1-0 a 7,21 del final.



El tanto dejó a los poceros muy tocados, que fueron muy

blandos y recibieron tras córner y contra el 2-0 y el 3-0 a 2,27 y 1,42 del intermedio. Pese a jugar los últimos minutos los verdes con 5 faltas, los visitantes no pudieron forzar la sexta.



Espejismo en el arranque del segundo periodo A los siete segundos de la segunda parte Curi hizo el 3-1 tras córner. Había esperanzas para los poceros, pero fueron cortadas de raíz tras lograr los locales al minuto y medio de la reanudación un gran gol tras una brillante acción colectiva (4-1). Pozo estaba

noqueado, y recibió dos tantos más a 17,06 y 15,46 del final tras sendos errores propios (6-1).



Poco después Pozo pidió tiempo muerto, tuvo algún buen momento de juego, aunque ya era demasiado tarde. Driss hizo el 6-2 a 6,29 del final, que daba esperanzas.



Los toledanos se plantaron en las cinco faltas, e hicieron dos más, pero Pozo no convirtió los tiros de 10 metros a 3,05 y 1,57 del final, que hubieran podido suponer un inquietante 6-4 para los locales. Los rojillos también lo intentaron con portero-jugador, sin éxito.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Curi, Escu, Jorge del Moral y Jaime -cinco inicial- Arturo de Domingo, Diego, Andrés Romero, Driss, Cristian Garrido y Luismi Oreja.



Goleadores: Curi y Driss.