El Hogar Alcarreño VUELVE A GANAR en la Fuente de la Niña de Guadalajara por 3-1 al Pantoja (los amigos de lo ajeno desvalijaron los vestuarios)

domingo 28 de marzo de 2021 , 12:16h

Después de una derrota y un empate, en los últimos partidos en casa, el Hogar quería y tenía la necesidad de lograr los 3 puntos en casa que le mantuvieran en cabeza, y aunque el resultado final pueda parecer que fue un partido fácil, fue hasta la fecha el partido más difícil y sufrido en casa, ante un Pantoja, sexto en la clasificación, que venía con una racha de 3 victorias y un empate, y que hizo un muy buen partido, sobre todo en la segunda parte. El Hogar con muchas novedades en su alineación, salió con ganas de resolver el partido lo antes posible, y en el minuto 3 en una melee en el área visitante, el árbitro pita penalti por agarrón a Ardí, que Cuenca ejecuta perfectamente y adelanta al equipo local.



El Hogar quería más, y en el minuto 12 gran pase de Tomas, al hueco que supera la línea defensiva del Pantoja, y el canterano Minguez, que salió de titular, superó con mucha velocidad a la defensa, golpeando con su pierna derecha y superando al meta visitante. Este 2-0 daba tranquilidad en el marcador a los locales, pero el Pantoja no se vino abajo, y buscaba acortar distancias. Acababa la primera parte con mayor dominio del Hogar, pero con un Pantoja con buen futbol en sus botas cuando tenía la pelota.



La segunda parte no podía empezar mejor para los alcarreños, y en el minuto 1 Yan Carlos se hacia con una pelota cerca del área visitante, y con la técnica que atesora en sus botas, supera a dos defensas y engatilla con su pierna un gran disparo superando al portero del Pantoja, poniendo el marcador en 3-0.



Quedaban 44 minutos, y el Pantoja siguió a lo suyo, se hizo dueño de la parcela central y empezó a crear mucho peligro, con dos largueros y una gran intervención de Carbajo, el portero local, que sacó un balón cuando ya entraba, en un gran disparo del delantero visitante desde fuera del área.



El Pantoja seguía buscando el gol, y este llegaba en el minuto 68, en un balón, que no consigue despejar la defensa blanquiazul, y que el Pantoja a bocajarro, marca poniendo la incertidumbre en el marcador, que aunque era de 3-1 y con muchos minutos por delante, la grada estaba intranquila, ya que el Pantoja, quería más. Pero el Hogar se rehízo, se remangó en defensa, volviendo a tocar y superar la espalda de los visitantes en balones al contraataque que no llegaron a fructificar, al final victoria trabajada y sufrida ante un buen rival.



Destacar el debut del capitán del juvenil, Rodrigo Ruiz Cuenca, de 18 años, que disfruto de unos minutos, donde le dio tiempo para demostrar la calidad y futuro que tiene en sus botas.



El partido se jugó con una gran entrada de público , y donde se guardó un minuto de silencio por Don Francisco Blasco Talayero, persona muy querida e importante de la historia del Hogar, ya que él y su familia vivieron y fueron los encargados muchos años de cuidar las instalaciones de los antiguos campos de la Fuente de La Niña y de los muchos jugadores del Hogar que jugaron allí, asímismo padre de Luis Blasco, uno de los refundadores del Hogar, seguidor incansable del equipo y que siempre está con su cámara de fotos al pie del cañón, para hacernos llegar todas las imágenes de nuestros equipos, DEP Don Francisco y muchas gracias de toda la familia del Hogar por su cariño y dedicación.



El Hogar sigue líder sacando 7 puntos al Cabanillas, que ganó por 1-0 al Qum, y que en los próximos días jugará sus dos partidos aplazados ante Yunquera y Talavera, y que ganándolos se pondría a un punto del equipo de la capital.



El Yuncos, tercero y ahora a 9 puntos, perdió en casa 2-3 ante un Patrocinio que se juega la permanencia, y que será el próximo rival del Hogar después de la Semana Santa, y que se jugará en Talavera.



La noticia triste del partido, fue que los ladrones entraron en los vestuarios de los dos equipos después de robar las llaves de los vestuarios y apropiarse del dinero y móviles de varios jugadores de los dos equipos.