FS Pozo de Guadalajara pagó muy caros los errores ante Los Navalucillos (5-7)

domingo 07 de marzo de 2021 , 19:53h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara ‘en casa’ ante Los Navalucillos (5-7). Los rojillos pagaron muy caros sus errores, y pese a generar más opciones que su oponente no pudieron rentabilizarlas.



El duelo empezó de manera inmejorable, con un Pozo enchufado llegó el 1-0 de Diego tras un buen robo cuando apenas transcurrían 1,17 minutos de juego.



En ese momento los locales eran superiores, llegaban a la meta rival y podían haber ampliado la ventaja.



El encuentro se comenzó a torcer cuando a 12,37 del intermedio los visitantes metieron el pie más fuerte en un balón dividido y lograron el 1-1. Fue un momento horrible ya que a 11,19 y 10,38 del descanso una perdida y una falta directa dieron lugar al 1-3. En apenas dos minutos los toledanos habían volteado el choque y Pozo no se había enterado.



Se movió el banquillo, hubo reacción y de esta forma hizo el 2-3 tras córner a 6,31 del descanso. El duelo estaba torcido, y los visitantes aprovecharon una acción con falta previa clarísima no señalada para lograr el 2-4 a 5,11 del intermedio. Pozo insistió, pudo acortar distancias, pero no lo logró.



Con 4-5 el balón no quiso entrar La segunda parte comenzó de una manera nefasta, ya que los verdes hicieron el 2-5 cuando apenas habían transcurrido dos minutos de juego gracias a una perdida pocera.



Se vivió un momento crítico, ya que poco después Rober fue expulsado por doble amarilla y los poceros debían aguantar. No sólo no se encajó, sino que jugando con un jugador menos Jorge del Moral logró el 3-5 a 16,11 del final e hizo creer a Pozo.



Los locales no se rindieron, y si aprovecharon la expulsión de un jugador de Los Navalucillos para lograr el 4-5 a 10,40 del final (26 segundos después de que el rival se quedara en inferioridad).



En esta fase los rojillos tuvieron opciones de todos los colores, pero el balón no quiso entrar. Un nuevo error defensivo dio lugar al 4-6 a 6,41 del final. Pozo lo siguió intentando, sin fortuna, con portero-jugador y de todas las maneras. Un rebote a 2,36 de la conclusión supuso el 4-7 casi definitivo. Escu a 17 segundos del final logró el 5-7.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Diego, Rober González y Jorge del Moral -cinco inicial- Curi, Driss, Gabi, Ándrés Romero, Arturo de Domingo, Jaime y Luismi Oreja.



Goleadores: Diego (2), Jorge del Moral (2) y Escu.