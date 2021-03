Primera derrota de la temporada del Hogar, aunque mantiene el liderato

domingo 07 de marzo de 2021 , 08:07h

Después de dos años sin perder en la Fuente de La Niña, hoy ha sido el día ante un Mocejon, que necesitaba los puntos para salir de los puestos de peligro, que supo jugar sus cartas, se plantó muy bien defensivamente , aprovechó su oportunidad y se llevó los 3 puntos, ante un Hogar más espeso de lo que es habitual en su juego, que no llegaba con claridad a la portería rival.



Los primeros minutos fueron de tanteo, pero se vio un Mocejon que presionaba muy arriba y dificultaba la salida del balón del equipo local, poco a poco los alcarreños se hacían con el dominio del juego, pero sin generar peligro ni ocasiones de gol. En un muy buen contraataque dirigido por el Mocejon, llegaba el único gol del partido, en un buen chut desde fuera del área del delantero del Mocejon, que muy ajustado al poste no pudo alcanzar el portero local.



A partir de ese momento, el Mocejon se cerró, empezó a detener el partido y perder todo el tiempo posible con cualquier circunstancia del juego, y así continuó hasta el final, hizo su partido aunque es de ley reconocer su lucha y sufrimiento para mantener el resultado.



El Hogar, buscaba darle la vuelta al partido con más corazón que juego, el cual era menos fluido que otras veces, y que no lograba superar a los toledanos.



El equipo corrió, lucho y lo dio todo, con las prisas y ansiedad lógicas por remontar, pero hoy no era el día, y lo que otras veces había funcionado, esta vez no lo hizo, volando los puntos De la Fuente de La Niña.



El Hogar Alcarreño se mantiene líder y mantiene la diferencia de 4 puntos con el Yuncos, que cayó derrotado en Yunquera por 3 a 0, en una liga muy igualada, donde quedan todavía muchos puntos en juego, y donde seguro que este tropiezo servirá a los alcarreños como acicate y motivación para traerse los 3 puntos de la Puebla de Montalban la próxima semana.