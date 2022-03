FS Pozo de Guadalajara dejó escapar por detalles su duelo ante el líder, FS Talavera B (4-6)

Los poceros estuvieron vivos hasta el final, poniendo en apuros a un gran equipo pese a contar con 10 bajas

domingo 13 de marzo de 2022 , 07:58h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su encuentro como local ante el líder del Grupo 3 de 1ª autonómica de fútbol-sala, FS Talavera B (4-6). Los rojillos hicieron sudar al filial cerámico (su primer equipo milita en 2ª división nacional), condenados de nuevo por errores propios pese a ser mejores en muchas fases del encuentro.



Pronto los talaveranos encontraron el 0-1, merced a un disparo a 16,42 del descanso. Los poceros tuvieron varias ocasiones muy claras para igualar, incluyendo un mano a mano con el portero, pero no lograron empatar y los blanquiazules ampliaron ventaja, merced a un magistral lanzamiento de falta que quitó las telarañas a la escuadra rojilla a 3,31 del descanso (0-2). La desventaja de dos tantos era un excesivo castigo para los locales, que obtuvieron el premio a la fe tras aprovechar Juancho Carqués un rechace a 2,35 del descanso, dando lugar al 1-2. Con 1-2 acabó el primer tiempo.



Los talaveranos golpearon mientras que los poceros no supieron hacerlo En la segunda parte los poceros salieron decididos y convencidos de derrotar al líder, yendo a por su rival subiendo líneas. Se rondó el empate, pero no llegó y en una salida del meta visitante los locales hicieron una defensa horrible, dejando un pasillo que el talaverano no desaprovechó para hacer el 1-3 a 14,50 del final. Pozo siguió insistiendo con fe, pero un fallo defensivo a 6,05 del final supuso el 1-4 que casi cerraba el encuentro.



Apenas 8 segundos después Juancho hizo el 2-4 para dar esperanzas. Los rojillos tuvieron en sus pies el 3-4, pero no lo convirtieron y casi de forma instantánea Talavera hizo el 2-5 a 3,47 del final tras un nuevo fallo local. Los poceros no dudaron, apostaron por el portero-jugador y tras una buena jugada Escu hizo el 3-5 a 2,28 del final para meter de nuevo a los locales en el encuentro. Fue un espejismo, ya que 8 segundos después Talavera hizo el 3-6. Pozo no quería irse del encuentro, y Curi tras un buen disparo logró el 4-6 a 2,01 del final. Los poceros siguieron intentando acortar distancias ante un rival con 5 faltas, pero no lo lograron.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Álex Sánchez, Escu, Curi, Andrés Romero y Juancho Carqués -cinco inicial- Raúl Alonso, Diego Bravo, Javi Oreja, Rubio, Jaime y Andrés Rodríguez.



Goleadores: Juancho Carqués (2), Escu y Curi.