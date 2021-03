¡HOLA! Milena Smit, la pesadilla de Mario Casas en 'No Matarás' y nueva chica Almodóvar

REDACCION

jueves 04 de marzo de 2021 , 18:33h

La biblia de las revistas del corazón anuncia en exclusiva cuál va a ser el acontecimiento social de esta primavera: la boda de Carlos Fitz-James Stuart, el segundo hijo del duque de Alba, con Belén Corsini, heredera de una adinerada dinastía creadora de la constructora Corsán.



La pareja contraerá matrimonio el próximo 22 de mayo en el Palacio de Liria de Madrid, el mismo escenario que eligió en 2018 el hermano mayor del novio. Quizá en esta ocasión no improvisen un altar sobre unas plantas colgantes y opten por utilizar la capilla del recinto.



Obviamente, la celebración se adaptará a las circunstancias pandémicas: no habrá 300 invitados, como en la boda de Fernando, sino un banquete íntimo y una lista de asistentes, dice ¡Hola!, "más exigua".



Los novios ya han confeccionado su lista de bodas, que, además de las clásicas vajillas y ollas exprés, incluye lecciones de vuelo, cursos para aprender a conducir Porches o Ferraris o estancias en hoteles de lujo, y así se llevan puesta la luna de miel. Que siempre se ha dicho que nosotros los Alba son de la Virgen del Puño.



Milena Smit, la pesadilla de Mario Casas en 'No Matarás' y nueva chica Almodóvar.-



Milena Smit es la actriz revelación del momento. Esta joven ilicitana, de 24 años, ha sido nominada a los Goya por su papel en el filme de Mario Casas, No matarás, y es también protagonista de Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar. "Este era mi gran secreto", confesó nada más dar a conocer que se pondría a las órdenes del cineasta manchego. Se trata de un "drama intenso" en el que Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit interpretarán a las tres madres de la película, acompañadas por Israel Elejalde como personaje masculino.



Desde su debut en No Matarás, esta joven promesa del cine español no ha parado de enlazar un proyecto tras otro. Ha rodado Alma, la nueva gran apuesta de Netflix, un thriller sobrenatural creado por Sergio G. Sánchez (El orfanato o Lo imposible), junto a compañeros como Mireia Oriol, Pol Monen, y en el que también trabaja la laureada Elena Irureta de Patria.



Recientemente recibió su primer premio como actriz y no podía ocultar su orgullo y satisfacción. "Sin palabras... Gracias Mona Martínez por esas palabras tan especiales con las que me definiste, mi admiración y el orgullo que siento de que fueras tú es inmenso. Este premio supone mucho para mí al ser el primero, llevo días removida con todo lo ocurrido y no puedo dejar de sentirme agradecida por todo este reconocimiento hacia mi trabajo. Nada de esto hubiera sido posible sin las personas que me lo han enseñado todo, o las que simplemente han estado apoyándome desde el principio", confesaba tras recibir el galardón en la entrega de premios Días de cine.



A los 18 años esta joven, nacida en Elche pero murciana de corazón, descubrió su verdadera vocación. Después de participar en varios videoclips musicales y hacer sus pinitos como intérprete en cortometrajes Diagonales, Innermost, Chimichanga o Adentro, llegó su oportunidad con No Matarás. El director catalán David Victori fue quien la descubrió: "A Milena la encontramos por Instagram y no era actriz, trabajaba en un hotel de recepcionista", confesó el cineasta en el Festival de Sitges.



Después del rodaje comenzó a formarse en escuelas de interpretación, pero de algo tenía que vivir y trabajó durante varios meses como teleoperadora en una empresa de ascensores o auxiliar de información en el metro. Esto ocurrió en enero y febrero de 2020, y en octubre llegó a Stiges para presentar su película. Desde entonces su carrera ha sido imparable. Solo tiene palabras de admiración hacia el realizador catalán: "Es de esas personas que aparecen en tu vida en el momento indicado y la endulzan por completo. Gracias por cruzarte en mi camino. Mi ángel de la guarda".



Ademas del cine, su otra gran pasión es la moda. Milena probó suerte como modelo y con apenas 15 años se apuntó en una agencia de modelos. En cada una de sus apariciones sobre la alfombra roja demuestra su maestría en el arte de posar. Su estilo arriesgado y poco convencional es una de sus grandes apuestas y algunos de los modistos como Paco Rabanne o suspiran porque lleve alguna prenda de su colección.