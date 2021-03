Unidas PODEMOS-IU critica que “el equipo de gobierno del Ayutamiento de Guadalajara no se deja guiar ni aunque tengamos razón”

lunes 01 de marzo de 2021

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Guadalajara del pasado viernes dio lugar a dos imágenes, al menos, sorprendentes. En palabras de José Morales, portavoz de Unidas PODEMOS-IU “que la concejala de igualdad y el concejal de transparencia lideraran la posición de sus grupos -PSOE y Ciudadanos- para que no saliera la moción de Unidas PODEMOS-IU por el 8 M ni la comisión de investigación de las obras del río respectivamente es algo llamativo y también grave”.



Respecto de la moción del 8 M desde UP-IU proponían un homenaje a las pioneras en el ayuntamiento, en general, “de forma que el gobierno decidiera como se materializaba el acuerdo” y “estudiar cómo se introducía el factor salario como una mejora voluntaria en las contrataciones que haga el ayuntamiento, empezando este año por un contrato en el que toda la plantilla son mujeres; en las escuelas infantiles”. Morales insiste en que "se trataba de estudiar, de acuerdo con la legislación en vigor, introducir el salario como mejora porque entendemos que la mejor manera de confrontar la brecha salarial es hablar de salario y no se quiso”.



Respecto de la petición de Comisión de investigación que solicitó el grupo Aike sobre las obras del río Henares, fue el concejal de Transparencia el que lideró la posición de su grupo para acabar rechazando la propuesta. En palabras de Morales, “estos dos hechos juntos evidencian que este equipo de gobierno no quiere que nadie le marque el rumbo ni aunque tengamos razón”.



Y continúa “Este equipo de gobierno dice que quiere una oposición constructiva, pero cunde poco, así que seguiremos siendo constructivos, pero más duros y más críticos a ver si así somos capaces de transformar algo más nuestra ciudad”.