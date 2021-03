Hormaechea: “Con 50.000 pacientes, Azuqueca necesita otro Centro de Salud para mejorar la atención sanitaria y rebajar la carga de trabajo del Centro de Especialidades”

lunes 01 de marzo de 2021

Azuqueca es el único municipio de Castilla-La Mancha con más de 20.000 habitantes que sólo tiene un Centro de Salud, “y esto es así porque en seis años, el Gobierno de Page ha sido incapaz de poner en marcha un segundo centro que, según llevan diciendo todo este tiempo, está casi acabado”.



Con esta situación, el Centro de Especialidades de Azuqueca soporta una elevada carga de trabajo para atender las más de 50.000 tarjetas sanitarias, de manera que la puesta en marcha del Centro de Salud de ‘Las 200’ se hace “necesaria e imprescindible”.



Así lo ha señalado la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Aure Hormaechea, durante una visita a la localidad de la vicepresidenta segunda de la Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, y del viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular y miembro de la Comisión de Sanidad, Juan Antonio Moreno, que han podido constatar que los reiterados anuncios -a lo largo de los últimos seis años- sobre la reanudación de las obras del segundo Centro de Salud, “siguen siendo una quimera, a día de hoy”.



Los populares lamentan la nefasta gestión de Page “antes, durante y después de la pandemia”, y así lo ponía de manifiesto la portavoz del Grupo Popular Municipal durante el último Pleno, en el que Hormaechea invitaba al alcalde y a sus concejales “a ponerse las camisetas reivindicativas” y, junto a Pablo Bellido -que también fue alcalde y ahora es presidente de las Cortes regionales-, exigir la puesta en marcha de ese segundo Centro de Salud. “El silencio de los socialistas en todo este asunto es vergonzoso”, asegura la concejal del PP.



“El Centro de Salud de Las 200 tiene que abrir ya, con todas las garantías, con los medios y el personal suficientes”, señala Aure Hormaechea, que exige el refuerzo de la plantilla. “Espero que no se ponga en marcha desdoblando el personal del Centro de Especialidades”, apunta.



Transparencia, asignatura pendiente de Blanco



La transparencia sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Gobierno de José Luis Blanco en Azuqueca, por más que desde la oposición en bloque se haya exigido muchas veces un cambio de actitud para conocer los detalles de la gestión municipal. La última, en el último Pleno, tras el rechazo de una moción del PP en la que se pedía mejorar el Portal de Transparencia con la actualización y la incorporación de datos en materia de urbanismo y economía.



“Están ocultando a la ciudadanía información importante sobre lo que ocurre en el Ayuntamiento y sobre la decisiones que toma el Gobierno socialista, que amparado en su mayoría absoluta hacen y deshacen como les da la gana, pensando que no tienen que dar cuentas a nadie”, lamenta la portavoz del PP.



“A Blanco y su equipo les molesta que hagamos preguntas y que pidamos información, y cuando contestan, si lo hacen, la mayoría de veces es con evasivas o argumentos infundados”, asegura Hormaechea, que pone como ejemplo de esta situación lo que ha ocurrido con la tala de árboles, recientemente denunciada desde el Grupo Popular.



“No hablamos de poda, sino de tala indiscriminada de árboles protegidos, que según el Plan de Ordenación Municipal requiere un informe técnico previo que lo justifique. Pues ese informe no existe, lo hicieron después de que desde el PP pidiéramos ver esa documentación”, asegura la portavoz, tras revisar la escasa información que han puesto a su disposición, en la que no se justifica, como exige el POM, la tala de los árboles protegidos.