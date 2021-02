Las desconexiones hicieron caer FS Pozo de Guadalajara ante Academia Deportiva CFT (5-3)

domingo 28 de febrero de 2021 , 19:08h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su encuentro en Talavera de la Reina ante Academia Deportiva CFT Ébora Formación (5-3). Los poceros comenzaron bien en un encuentro muy igualado, siendo capaces de remontar el tanto inicial de los rosas, hasta que los locales aprovecharon su buen juego y momentos de desconexión pocera para volver a voltear el marcador.



En los primeros minutos los de Cazalegas tuvieron algunas buenas ocasiones. Pozo alternaba presión alta con espera en media pista, y pese a que el rival tenía en algunas fases el balón más que los rojillos, Pozo no estaba incómodo. Los locales se adelantaron a 5,11 del intermedio merced a un córner (1-0). Los poceros no se hundieron, siguieron remando y encontraron al contraataque el 1-1 obra de Andrés Romero, a 1,39 del descanso. Con 1-1 acabó el primer tiempo.



Se culminó la remontada, pero no se supo mantener la ventaja La segunda parte comenzó de una manera inmejorable, Pozo hizo el 1-2 a los 6 segundos de juego con tanto de Escu. El tanto lejos de relajar a los rojillos comenzó a precipitarles, teniendo demasiadas prisas por atacar. Fruto de ello una perdida pocera supuso el 2-2 a 16,35 del final. En esta fase los locales dominaban, y lograron culminar la remontada a 11,33 ante la pasividad pocera tras una buena acción de los rosas (3-2).



Pozo apretó para igualar y el empate estaba cerca, más teniendo en cuenta que Ébora Formación jugó con cinco faltas los últimos cuatro minutos. Un error en defensa dio lugar al 4-2 que casi parecía sentenciar el duelo a 2,40 del final. 18 segundos después Pozo hizo el 4-3, atacando de cinco tras finalización de Andrés Romero.



De nuevo Pozo entró en la precipitación, y fruto de ello no se tuvo la paciencia necesaria para igualar.



Una perdida a 36 segundos del final dio lugar al 5-3 definitivo.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Diego, Rober González y Driss -cinco inicial- Jorge del Moral, Gabi, Jaime, Curi y Andrés Romero.



Goleadores: Andrés Romero (2) y Escu.