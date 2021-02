Aprobada por UNANIMIDAD una moción de VOX para mejorar la transparencia en el Ayuntamiento de Guadalajara

viernes 26 de febrero de 2021 , 18:33h

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado por unanimidad de los 25 concejales y los seis grupos políticos que componen el mismo una moción del Grupo Municipal VOX en la que dicha formación solicitaba mejorar el portal de transparencia municipal.

De esta manera, y gracias a esta propuesta de VOX, el equipo de Gobierno municipal de Guadalajara, formado por PSOE y Ciudadanos, se ha comprometido a que en el tercer trimestre del presente año se cumpla lo que pedía VOX en la moción, es decir que “esté actualizada la herramienta de transparencia dentro de la página web del Ayuntamiento, que facilite y detalle cuestiones como las comisiones celebradas con indicación de que concejales acuden a las mismas, incorporación y actualización de la agenda del alcalde y de todos los concejales de la Corporación, actualización de los gastos de viaje del alcalde y del equipo de gobierno, y también actualización de las mociones aprobadas en el pleno y su estado de ejecución”.

Antonio de Miguel, portavoz del Grupo VOX en el consistorio capitalino, se ha mostrado “muy satisfecho de que haya salido adelante nuestra propuesta, que es muy necesaria y que demandan los vecinos de la ciudad. Un Ayuntamiento moderno y transparente debe asumir el compromiso de comunicar a la ciudadanía toda aquella información pública que obra en su poder, que sea relevante o en la que esté interesada cualquier persona. El estado de ejecución de las mociones y un acceso fácil y rápido a través de la web del Ayuntamiento debería estar activo ya. La agenda del alcalde y de sus concejales de gobierno debería ser pública y de fácil acceso. Solo de esta manera podemos conseguir que los guadalajareños sean partícipes de la gestión de lo público y puedan exigir la mejora de los servicios públicos que utilizan y disfrutan. Con esta transparencia real que pide VOX el Ayuntamiento de Guadalajara fomentará la participación ciudadana, la gestión municipal y al acceso a la información”.

“Por mucho que Rojo haya intentando evitarlo, tenía que responder en el pleno”

Por otro lado, el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, no entiende “el nerviosismo del alcalde ante una pregunta que tenía que haber respondido en el seno del pleno, y no al señor De Miguel, sino a todos los vecinos de Guadalajara. La cuestión que se le había planteado al alcalde, el señor Rojo, era si se ha realizado vacunación de COVID- 19 a los miembros del equipo de gobierno y en caso de ser afirmativa la respuesta, queríamos saber el protocolo que se ha seguido”.

De Miguel asegura que “Rojo y el PSOE de Guadalajara están nerviosos porque están notando el crecimiento de VOX y solo saben responder con insultos llamándonos mentirosos, malas personas y miserables, pero la mentira no forma parte de mi proceder. El alcalde de Guadalajara debería saber que el Reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento, en su artículo 143, indica que las preguntas que se registran para el pleno se deben responder en el pleno. Es en ese foro donde se rinde cuentas ante los vecinos, pues esta respuesta la deben conocer allí todos los guadalajareños. Lo realmente peligroso y preocupante en este asunto es que ante una pregunta que se ha hecho en todas las instituciones donde está presente VOX, Alberto Rojo genere tanta polémica, crispación y victimismo, llegando a considerarse víctima de calumnias y difamaciones. En ningún otro lugar ha causado tanto revuelo. Pero, por lo visto, el alcalde quiere imponer la dictadura del silencio y no rendir cuentas y trasparencia con preguntas en la sesión del pleno. En VOX no lo vamos a permitir. Por mucho que ha intentando tapar este asunto en otros foros que no son los del pleno, tenía que responder en el pleno y es donde insistimos que lo hiciera. Sería inadmisible que representantes electos se salten el plan de vacunación y por eso preguntamos, para que los vecinos fueran respondidos en el pleno”.

De igual forma, Antonio de Miguel también ha afeado la actuación del alcalde, Alberto Rojo, en relación con otra moción de VOX para poner a disposición de las autoridades sanitarias espacios y recintos públicos de la ciudad para la vacunación y cuantos medios materiales y personales fueran requeridos. “Esta propuesta fue presentada y registrada para este pleno el día 1 de febrero, pero precisamente el mismo día que se hicieron públicas estas mociones al resto de grupos políticos, el alcalde hizo su habitual estrategia de publicidad y autobombo, anunciando esto mismo que pedía VOX en la moción, pero apropiándoselo ante la visita de García-Page a las instalaciones de un Hospital del que nos están llegando muchísimas quejas del estado deplorable de su limpieza”. Tras esta exposición, De Miguel anunció que el Grupo VOX retiraba del debate del pleno la moción no sin antes solicitar al alcalde que “esperemos que ese anuncio que hizo ante su jefe Page no quede en el saco de las promesas incumplidas a las que ya nos tiene acostumbrados”.

“En la petición de la comisión sobre la ribera del río Henares ha habido mucha demagogia y desconocimiento de lo que es conservar y proteger el río”

En el pleno también se debatió la propuesta del grupo municipalista Aike de crear una comisión de investigación de las obras realizadas en 2019 en zona inundable ribera del río Henares. Los dos ediles del Grupo VOX, Javier Toquero y Antonio de Miguel, votaron en contra de su creación al entender, en palabras del portavoz de la formación, que “la construcción de este parque fluvial ha sido la fórmula que muchos estábamos esperando para poder volver a disfrutar del río Henares. Ha sido el revulsivo para los barrios de los Manantiales y de La Chopera, ha puesto en valor el río. Nos ha acercado el Henares a los guadalajareños”.

De Miguel subrayó que “conservar es un equilibrio entre proteger y usar el rio. Este parque está construido para sujetar crecidas como las de estos días. Está hecho con esa previsión. Hay zonas susceptibles de ser inundables, como ciertas partes de la senda y miradores. Ya se han inundado otros años atrás y no ha pasado nada. Ni se ha llevado los miradores y lugares de pesca, ni las farolas que hay, ni parque infantiles. Pero se ha querido instrumentalizar para tirar por tierra el trabajo, la idea de otro equipo de gobierno que decidió humanizar el Henares a su paso por Guadalajara. Hay mucha demagogia y, lo peor de todo, desconocimiento de lo que ha sido nuestro río y de lo que es verdaderamente conservar, proteger y acercar el rio Henares a los guadalajareños. Jamás en la historia de este lugar ha habido tantas especies de aves como hay ahora. Esa naturaleza no está diezmada o nula en ese tramo de la ribera”, concluye el portavoz de VOX.