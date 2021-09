Desde UNIDAS PODEMOS IU proponen un espacio para liberar libros en Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 28 de septiembre de 2021 , 13:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En este próximo pleno UNIDAS PODEMOS IU propondrá un espacio para liberar libros basado en la filosofía Book Crossing. Esta modalidad está cada vez más extendida para fomentar la lectura, consiste en que el lector se autogestiona el tiempo que tiene el libro, no funciona como una biblioteca, no hay registro de los libros, si no que son los mismos usuarios quien se gestionan, o bien llevando de nuevo el libro al espacio o bien dejándolo en otro espacio.



Desde Unidas PODEMOS IU piensan que un lugar para situar este espacio es la estación de autobuses de Guadalajara puesto que es un sitio de intercambio de pasajeros y va tener la cercanía la universidad, también indican un posible espacio móvil para que pueda llegar de forma sistematizada a las pedanías.



Según Alfredo Vicente Ruano “Esto nos gusta porque además lleva una filosofía de autogestión, de compartir y promocionar cultura y de responsabilidad individual y colectiva” en cuanto a la gestión del espacio apuntaba “ Lo ideal seria que esto se compartiera en el consejo de cultura, con los centros sociales autogestionados y asociaciones de cultura que además pudieran programar eventos alrededor del espacio para crear sinergias culturales”