Podemos denuncia la falta de compromiso de la Junta de Page con el deporte base y solicita un plan para su reactivación

lunes 22 de febrero de 2021 , 12:11h

Podemos C-LM ha lamentado la falta de compromiso del Gobierno de García-Page con el deporte escolar en Castilla-La Mancha tras la reunión mantenida con la Asociación por el Deporte Base. Según ha denunciado la formación, 11 meses después desde la suspensión indefinida del deporte base en Castilla La- Mancha “en este nuevo paso de desescalada sigue sin percibirse la disponibilidad del Gobierno de García-Page a restablecer este tipo de actividades”, y que en el marco de la desescalada de las medidas de confinamiento “debería existir al menos un calendario para retomar su actividad urgentemente”.



Desde Podemos han querido destacar expresamente la “bajísima” incidencia que el deporte no federado representa en todo el país, puesto que todas las actividades deportivas “apenas suponen un 0,22%”, lo que creen que “contrasta con muchas otras actividades permitidas desde hace ya mucho tiempo y que suponen un porcentaje bastante más elevado, como por ejemplo las casas de apuestas que mantuvieron abiertas hasta la tercera ola”. Esta actividad, consideran, supone “una vía de escape para miles de jóvenes que, además, les mantiene en buena forma física y alejados de otras actividades más perjudiciales y peligrosas”. En este sentido, han denunciado que la falta de iniciativa “manifiesta” que está demostrando el ejecutivo castellanomanchego puede suponer diversos agravios “especialmente en jóvenes en edad de desarrollo”, lo que creen que se traduce “no solo en problemas físicos reflejados en sus habilidades motrices, sino también en su salud mental”, y que esto puede favorecer “adicciones a las tecnologías o a problemas serios de sociabilidad”.



La formación morada ha lamentado la “doble vara de medir” que se está aplicando entre los clubes federados y el resto, a quienes “se les están aplicando duras medidas de distanciamiento y restricción, pero ni así pueden competir”. Esta diferenciación, argumentan, “es injusta y no debe perpetuarse en el tiempo”, ante lo que han pedido “altura de miras para ver el interés colectivo y el bienestar de la juventud por encima del desinterés que existe actualmente por su escasa repercusión sobre la economía”.



Por este motivo, desde Podemos CLM han solicitado el desarrollo de un protocolo de seguridad y la planificación del calendario para el deporte de base en Castilla-La Mancha, “al igual que se está llevado a cabo en muchas otras comunidades autónomas del resto del país” para no ser “una de las pocas que no hace nada al respecto”. Para ello consideran que existen medidas como “el uso de mascarillas, la reducción de la interacción entre equipos o la realización de tests de antígenos”, las cuales, han señalado, “permiten o van a permitir en otros territorios la recuperación de esta actividad, pero para ello hace falta que exista voluntad por parte de la administración”.