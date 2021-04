CSIF denuncia que la Junta de Page "se desentiende del personal laboral de los centros educativos" en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 26 de abril de 2021 , 11:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) protesta por la inacción de la Consejería de Educación en la cobertura de bajas del personal laboral de los centros educativos de la región.



El sindicato expone que la Administración no procede a sustituir a los ordenanzas cuando se encuentran en situación de incapacidad temporal, lo que provoca una sobrecarga de trabajo en el resto de compañeros, además de que en muchos casos son los docentes los que tienen que realizar sus funciones, entre ellas el control de salidas y entradas al recinto, el cual debe ser estricto y restrictivo como medida de prevención para evitar el contagio de Covid-19.



Esta situación también se está produciendo en el Personal de Limpieza y Servicios Domésticos, un colectivo fundamental para asegurar las medidas de higiene y desinfección, así como la ventilación de las dependencias, tal y como propugnan las autoridades sanitarias para hacer frente al coronavirus.



El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autonómica de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, señala que “es preciso actuar ya, la Consejería no puede mirar para otro lado. Tenemos casos sangrantes como los IES Juan Antonio Castro y San Isidro de Talavera, con sólo un ordenanza en las jornadas matinales cuando tienen asignados 4 y 3 plazas para 1.200 y 1.300 alumnos, respectivamente”, o el “IES Las Salinas de Seseña -Toledo- para 1.000 alumnos y con una ampliación de centro con barracones, o los IES José Luis Sampedro de Guadalajara, IES Clara Campoamor de Yunquera de Henares -Guadalajara- e IES Campiña Alta de El Casar -Guadalajara-…. No sólo no se cubren las bajas, sino que incluso hay plazas que no están dotadas económicamente y por tanto no se adjudican”.



A ello se suma la externalización de servicios, como “en el IES Cristóbal Lozano de Hellín -Albacete-, en el que se ha contratado a una empresa privada después de que durante mucho tiempo sólo haya habido un ordenanza de los tres que correspondían”, además de que “se están realizando movilidades de ordenanzas entre centros educativos como maniobra para no cubrir los puestos con la actual bolsa de trabajo”.



Sánchez añade que “la situación es generalizada en toda la región, una sobrecarga de trabajo que lógicamente afecta negativamente al propio empleado público y al funcionamiento del centro, generando estrés e incluso provocando más bajas”.



Para reivindicar la inmediata sustitución de todos los trabajadores, CSIF realizará mañana a las puertas de la Delegación Provincial de Educación de Toledo un acto de protesta junto al resto de integrantes del Comité de Empresa.



De la misma forma, el Gobierno autonómico continúa discriminando a los Auxiliares Técnicos Educativos (ATEs) y los Técnicos de Lengua de Signos (TEILS), profesionales que trabajan con el alumnado con discapacidad: son despedidos a 30 de junio y vuelven a ser contratados a 1 de septiembre, por lo que no cobran los meses de julio y agosto.