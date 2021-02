Dani Santamaría lidera al Quabit hacia la primera victoria de la segunda vuelta

domingo 21 de febrero de 2021 , 12:37h

En la tarde de ayer sábado se celebró el encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada de Liga Sacyr ASOBAL en el David Santamaría. En esta ocasión la pista del cuadro alcarreño lucía de nuevo sus gradas vacías por motivos sanitarios, sin esa afición que tanto empuja a los de Guadalajara en los momentos de mayor apuro.



El conjunto de Ortega salía a pista, dos meses después, motivado y con más ganas que nunca. Con este espíritu, el técnico de los alcarreños planteaba el siete inicial con la ausencia del portero Saeid Barkhordari, quien abandonó la disciplina morada al finalizar la primera vuelta. Así Jota Hombrados retomaba el control bajo palos, acompañado por Tito Díaz, Gallardo, Savini, Mouriño, Pereira y Dariel García en el extremo izquierdo.



El partido comenzaba con ambos equipos como un obús, concentrados y con máxima presión de portería a portería pero mayor acierto por parte de los segovianos que abrían el marcador con dos goles y continuaban apretando a los alcarreños que, a pesar de no perder el ritmo, no lograban empatar hasta llegado el minuto 8:36 con un gol de Tito Díaz que ponía el 5-5 en el marcador. La alegría no duró mucho, pues con sendos contraataques, los de Nava conseguían adelantar de nuevo por tres goles a los morados estableciendo el 5-8 en el luminoso del Santamaría, momento en el que Mariano Ortega aprovechaba para detener el crono por primera vez llegado el minuto 11:14.



A partir de ahí, los alcarreños recuperaron algo de garra hasta conseguir llegar al empate a 9 de nuevo en el minuto 16:00 gracias a un bonito gol del inspirado Jaime Gallardo y la igualdad fue la tónica dominante sobre la pista azul del Santamaría con goles por ambos bandos y una fuerte presión por parte de las defensas, hasta que, llegado el minuto 26:32, José Luis Román conseguía adelantar por primera vez a los morados dejando el marcador en 13-12. En ese momento parecieron desinflarse los de Zupo Equisoain y bajaron un poco el pistón, algo que los de Ortega no perdonaron y aprovecharon para llegar al descanso con dos goles de ventaja en el marcador 15-13.



La segunda parte arrancaba nuevamente con un Nava más inspirado de cara a portería, pero con máxima igualdad sobre la pista alcarreña y goles por parte de ambos bandos sin una clara superioridad de ninguno de los dos conjuntos, hasta que, llegando al minuto 45:00, con un empate 20-20, apareció un providencial Daniel Santamaría, estrenándose bajo los palos de su casa, disfrutando de más minutos esta temporada tras la salida de Saeid y demostrando que la portería del Quabit está más que segura, inspirando a los morados con sus valiosas paradas, a lo que sus compañeros respondieron con una gran racha de juego y resultado pues, a pesar del tiempo muerto de Zupo, los alcarreños conseguían abrir brecha y adelantarse en el 18:29, 24-21 en el marcador del Santamaría.



Así continuaron abriendo brecha hasta llegar incluso a ir cinco goles por delante de los segovianos, lo que obligó al entrenador de Nava a detener el crono y obtuvo su reacción, con un mejor juego de su equipo que rebajó ligeramente la ventaja, momento en el que Mariano Ortega aprovechó para hacer lo propio y solicitar tiempo muerto a cuatro minutos del final y con un 28-25 en el marcador.



Tras este descanso, Dani Santamaría siguió haciéndose fuerte bajo los palos de la portería alcarreña, hasta llevar al equipo de Ortega a la primera victoria de la segunda vuelta y adelantando además en golaveraje al BM Nava gracias a un 31-27 que lucía finalmente en el marcador del Santamaría.



Ficha técnica:



31 – QUABIT BM GUADALAJARA (15+16):



Hombrados (Santamaría); Tito Díaz (5), Arthur (8), Dariel García (1), Savini (1), Mouriño (1) y Gallardo (4) – siete inicial- Bodi, Romanillos (3), Álex López, Javier Rodríguez, Román (5), Paredes, Sanz, Korchi (3),.



27 – VIVEROS HEROL BM NAVA (13+14):



Lamariano (Patotski); D’Antino (3), Mota (3), Pérez Arce (5), Vujovic (3), Rosales (4), Darío Ajo (2)- siete inicial- Bernabéu, Seabra, Villagrán (3), Alonso (1), Marugán (1), Fernandes Monteiro (2), Simenas y Herranz.



Parciales:



Parciales: 2-4, 5-7, 8-9, 9-11, 11-12, 15-13 (descanso). 15-15, 18-18, 21-20, 25-22, 28-24, 31-27.



Árbitros:



Oficiaron el partido los colegiados Sergio Rodríguez Estevez y Andrés Rosendo López. Excluyeron dos minutos a Dariel García, Javi Rodríguez y Pablo Paredes por el Quabit Guadalajara y a Vújovic, Darío Ajo, Filipe Mota (2) y Simenas por el Viveros Herol BM Nava.



Incidencias:



Partido correspondiente a la 21ª Jornada de la Liga Sacyr ASOBAL, disputado en el Municipal David Santamaría de Guadalajara, sin público por motivos sanitarios.