Pequeños detalles definieron un reñido derbi entre FS Pozo de Guadalajara y Horche (2-4)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 14 de febrero de 2021 , 12:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

FS Pozo de Guadalajara cayó en derbi provincial ante Horche (2-4). Los poceros actuaron como locales en la pista de los visitantes, a los cuales se agradece de nuevo su predisposición para permitir a Pozo jugar en la localidad horchana.



El choque fue muy competido, pero en los momentos clave los verdes estuvieron más certeros para llevarse los tres puntos. Pozo empezó mejor, con iniciativa y ocasiones tuvo las primeras opciones de adelantarse en el marcador. Pese a empezar mejor, los rojillos empezaron perdiendo merced a una perdida a 17,47 del descanso (0-1).



El tanto descolocó a un Pozo que perdió su buen inicio y se vio superado por Horche, que tuvo varias llegadas claras para ampliar ventaja.



A 4,52 del intermedio Horche aprovechó la pasividad pocera en defensa para lograr el 0-2. Los verdes estaban cargados de falta, y cometieron su quinta infracción a 4,26 de la conclusión. Jorge del Moral aprovechó esa falta en la frontal del área para lograr el 1-2.La situación era idílica para Pozo, que pese a no estar bien podía igualar el partido con un rival en bonus y tuvo alguna opción para lograr el 2-2. La falta de contundencia a la hora de despejar un balón fue aprovechada por Horche para lograr el 1-3 a 1,33 del descanso.



En la segunda mitad los rojillos intentaron sin éxito la remontada Los poceros subieron líneas en la segunda parte, aumentaron su intensidad e hicieron sufrir a su rival que trataba de mantener el balón y meter un gol más para cerrar elchoque. A 12,01 del final una buena jugada de Andrés Romero y asistencia de Curi dieron lugar al 2-3 obra de Rober. Pozo estaba muy vivo, con opciones reales de sumar en un duelo complicado ante un rival de la zona alta, asumiendo riesgos, y por ello una perdida en finalización dio lugar a una letal contra horchana que supuso el 2-4 a 7,08 de la

conclusión.



En los minutos finales Pozo no se rindió, lo intentó también con timidez con el juego de 5, pero no pudo igualar.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Curi, Jorge del Moral y Rober González -cinco inicial- Gabi, Diego, Jaime, Arturo de Domingo, Cristian Garrido, Juanito y Andrés Romero.



Goleadores: Jorge del Moral y Rober González.