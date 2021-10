Claro triunfo de FS Pozo de Guadalajara en su visita a EFS Cazalegas (1-5)

domingo 31 de octubre de 2021

Primera victoria de FS Pozo de Guadalajara en 1ª autonómica esta temporada, tras vencer a domicilio a EFS Cazalegas/Cazalia FS (1-5). Los rojillos dominaron el encuentro y el marcador de principio a fin, pudiendo incluso haber obtenido un marcador más amplio sobre todo en el primer tiempo.



A 17,42 del descanso, y tras varios avisos, Jorge del Moral, con la colaboración de un defensor local, hizo el 0-1. Los rojillos dominaban el encuentro con balón, llegando con relativa facilidad a la meta rival. Tras una buena jugada colectiva Andrés Romero hizo el 0-2 a 12,01 del descanso. Pozo estaba muy cómodo con balón, y robando muy rápido arriba cuando no lo tenían. Jorge del Moral logró a 8,44 del descanso el 0-3.



Antes del intermedio se pudo ampliar la ventaja, pero no se culminaron las ocasiones.



En la segunda parte los rojillos bajaron el ritmo El inicio visitante de segunda parte no fue bueno, con muchas imprecisiones ante un rival que intentó meterse en el encuentro como pudo. Los poceros sujetaron el empuje rival y dos tantos consecutivos de Cristian Garrido a 8,38 y 8,21 del final dieron lugar al

0-5 que prácticamente cerraba el encuentro. Cazalegas no se rindió, y logró el 1-5 tras una buena salida de su portero (con posible falta) a 3,19 del final.



Buenas sensaciones para los rojillos que conocen la victoria tras estar cerca de ella en los dos primeros encuentros.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Curi, Gabi y Jorge del Moral -cinco inicial- Carlos Alonso, Raúl Alonso, Andrés Romero, Cristian Garrido, Driss, Javi Oreja y Andrés Rodríguez.



Goleadores: Jorge del Moral (2), Cristian Garrido (2) y Andrés Romero.