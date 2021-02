VOX enmienda la totalidad de los presupuestos de Cabanillas por despilfarrar SIN reducir impuestos

jueves 18 de febrero de 2021 , 12:02h

El grupo municipal de VOX en Cabanillas del Campo ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto de 2021. El portavoz de VOX en Cabanillas Serafín Tallón asegura que “el gobierno de coalición socialcomunista despilfarra de forma continuada los recursos económicos municipales y olvida reducir los impuestos a los vecinos, autónomos y pequeñas empresas”.

Según Tallón el equipo de gobierno liderado por José García Salinas ha elaborado “un presupuesto sin ningún tipo de estimación en la realidad reciente. Desecha los datos que aportan las obligaciones reconocidas netas de los presupuestos anteriores para poder establecer unas previsiones de gastos que se ajusten a la realidad. Incrementan las previsiones de gastos muy por encima de las necesidades al objeto de disfrazar los elevados ingresos que se producen en los presupuestos cerrados. No saben qué hacer con tanto ingreso. La solución sería la reducción de impuestos”.

SUVICASA para eludir el control

Desde el grupo municipal de VOX se denuncia que a “las ausencias de documentación esencial que acompañe los presupuestos se une la existencia de una entidad instrumental, que se utiliza para prestar servicios públicos al margen del control del pleno de la corporación. Se trata de SUVICASA, sociedad anónima con capital 100% municipal. Desde ella se contrata a dedo para prestar servicios públicos que generan beneficios a una sociedad con ánimo de lucro. La actuación de la administración pública debe tener vocación de servicio público y no tener ánimo de lucro”. “SUVICASA presenta previsiones sin ser refrendadas por ningún técnico, ni por el consejo de administración que lo gobierna. Dispone de un capital social de 1,8 millones de euros, dota 495.000 euros para reservas, y tiene unos activos de 3,8 millones de euros. ¿Cuál es el beneficio que reporta a los ciudadanos la encomienda de gestión de servicios a SUVICASA? Ninguno. Bajen los impuestos, las tasa y los precios públicos, ese sería el beneficio a los ciudadanos” reclama Serafín Tallón.

Un presupuesto infiel a la realidad

“El presupuesto presentado para el año 2021 no es fiel reflejo de la situación económica financiera de la corporación municipal. El objeto de la contabilidad municipal ha de ser alcanzar una imagen fiel de su situación económica municipal, donde los ingresos que se producen sean suficientes para llevar a cabo los gastos reconocidos por la corporación”, explica el edil de VOX en la localidad campiñera.

Serafín Tallón asegura que “los presupuestos municipales están inflados en los gastos por la sencilla razón de no saber qué hacer con los muchísimos ingresos que se producen. Necesitan despilfarrar para encubrir que el ayuntamiento podría estar dos años sin recaudar impuestos y seguiría funcionando sin déficit alguno del remanente de tesorería. Nos dicen que existen fondos líquidos de 13,8 millones de euros, es decir liquidez, en el banco, a los que hay que sumar derechos pendientes de cobros de otros 13,9 millones de euros. Esto supone que existen 27,7 millones de euros a disposición del municipio. Una cifra mareante y sin aprovechar”.

“Lo sorprendente es que existen 8,9 millones de euros de cobros realizados que están pendientes de aplicación, es decir, que los tengo pero que no sé dónde debo situarlos, que no sé de dónde viene o que no quiero saberlo. ¿Cómo es posible que esa cantidad ingente de dinero este pendiente de aplicación definitiva? Todos estos ingresos realizados tienen que estar aplicados a los derechos pendientes de cobro, y estos derechos restan la cantidad de remanentes de tesorería. Si esto no es así, la imagen de la corporación no es fiel reflejo de la realidad” recalcan desde VOX Cabanillas del Campo.

Además, detalla Tallón, “no aplican los ingresos a los derechos pendientes de cobro porque elevaría el remanente de tesorería de forma escandalosa. Se situaría en torno a los 22 millones de euros que sería suficiente para que los ciudadanos no tuvieran que pagar impuestos durante dos años, dado que el presupuesto es de 12 millones. El presupuesto presentado para el año 2021 presenta un despilfarro continuo en gastos que nunca se ejecutan. El estado de ejecución de gastos de 2019 y 2020, puestos en relación con los del 2021, arrojan un dato escalofriante. Se presupuestan gastos por encima de las obligaciones reconocidas año tras año, para permitir que se esfumen cantidades ingentes que podría destinarse a bajar la presión fiscal de ciudadano”.

Despilfarro innecesario

Por último desde la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal no se logra “entender el sentido de este despilfarro. En el ejercicio 2019 se presupuestan en exceso 520.000 euros para el capítulo 1 de personal y en 2020 798.000 euros. Es decir, 1,3 millones de euros que se esfuman, porque finalizado el ejercicio ya no se pueden utilizar, no existen pagos pendientes. Para este año 2021 están previstos 3,8 millones de euros muy por encima de las obligaciones reconocidas año a año en este capítulo y el Ayuntamiento conoce exactamente cuáles pueden ser las previsiones exactas. Desconocemos los motivos de despilfarrar tales cantidades de recursos económicos”.

Estamos en consecuencia ante un presupuesto que según el grupo municipal de VOX en Cabanillas del Campo “no atiende a nuestros ciudadanos, que debe ser devuelto para rehacerse contemplando todas y cada una de las necesidades reales de nuestro municipio y que, de continuar en su tramitación, contará con el voto desfavorable de VOX.

Siendo VOX el único partido que exige responsabilidad por la gestión de la pandemia y el último dique de contención frente a las políticas caciquiles del Partido Socialista y Unidas Podemos -Izquierda Unida”.