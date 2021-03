VOX presenta alegaciones a los presupuestos de Cabanillas y evita que sean definitivos

martes 16 de marzo de 2021

Los presupuestos del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo para 2021 tendrán que pasar un nuevo trámite antes de ser definitivos. El portavoz del grupo municipal de VOX en Cabanillas del Campo Serafín Tallón, ha presentado este lunes alegaciones asegurando una “total falta de transparencia por parte del equipo de Gobierno que no nos ha entregado la documentación solicitada el pasado viernes 5 de marzo y para la cual tenían cinco días hábiles de plazo para facilitarnos. Sin ella no se puede tomar una decisión justificada sobre su aprobación y no se ajustan a los trámites establecidos en la ley, de conformidad con el artículo 170.2a del TRLRHL”.



“No se puede poner como excusa la pandemia para aceptar unos presupuestos que no representan la realidad de Cabanillas del Campo. Somos los únicos que nos hemos opuesto firmemente a estos presupuestos, mientras el resto de grupos han preferido mirar para otro lado y no defender los interés de sus vecinos” explica el portavoz de la formación en la localidad campiñera.



Las alegaciones incluyen los siguientes motivos:



• La ausencia de informe económico financiero formalizado y firmado por la intervención de fondos de Cabanillas, no atendiendo su contenido a la finalidad exigida por el art. 168.1.g) del TRLRHL.

• La ausencia de la Relación de Puestos de Trabajo de conformidad con el artículo 18.1c TRLRHL, que ha de acompañar a la Plantilla del Personal. Esta insuficiente información constituye causa de nulidad del presupuesto.





• En relación con la empresa municipal SUVICASA: del informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, los estados de previsión de gastos e ingresos, la cuenta de pérdidas y ganancias, o el estado de consolidación.

• La inexistencia de nivelación presupuestaria, porque desecha los datos de las obligaciones reconocidas netas de ejercicios anteriores. Y porque se ha de considerar como gasto afectado a la aplicación de conservación del patrimonio municipal del suelo, un importe de 3.2 millones de euros que proviene de enajenación de terrenos.



Ahora el consistorio tendrá que contestar a las alegaciones y convocar un nuevo pleno para tratar de aprobar definitivamente los presupuestos.