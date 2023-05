Serafín Tallón e Iván Sánchez presentan el proyecto de VOX para Cabanillas

domingo 21 de mayo de 2023 , 12:33h

Este viernes tuvo lugar en Cabanillas del Campo un encuentro entre vecinos y el candidato de VOX a la alcaldía del municipio, Serafín Tallón. El acto electoral de Cuida lo Tuyo se celebró en el Centro Social Polivalente y contó también con Iván Sánchez, candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara y Víctor Morejón, número tres de la lista autonómica de la formación por nuestra provincia.

Serafín Tallón repasó las mociones propuestas por VOX en el Ayuntamiento de Cabanillas durante esta legislatura y destacó su papel como concejal. "Hemos conseguido una serie de cosas muy importantes para Cabanillas con un único concejal Rechazaban nuestras mociones pero meses después el equipo de Gobierno las llevaba a cabo por su cuenta. Eso quiere decir que lo importante es la voluntad por servir y cuidar a tus ciudadanos".También expuso los principales puntos del programa de VOX para Cabanillas. "Tiene su origen en la familia porque es lo más importante que tenemos y debemos defenderlo". Además, finalizó su intervención asegurando que "la política municipal es muy importante y hay que elegir buenos gestores que la guíen".

Por su parte, Iván Sánchez, ha valorado muy positivamente el trabajo de Tallón: "Es una persona incansable. Llevamos tres años trabajando juntos. Necesitamos más gente como Serafín".También ha destacado que Cabanillas del Campo es "el pueblo con la renta per cápita más alta de Castilla-La Mancha y uno de los que más dinero tiene, pero está mal gestionado". Finalmente, se ha tratado el problema de la ocupación, que preocupa considerablemente a los vecinos cabanilleros.

Sánchez no dudó asegurar que no hay dos PSOEs, y que el de Salinas es el mismo de Page y de Sánchez. Recordó las "promesas incumplidas del partido socialista, ni obrero, ni español, en Cabanillas. Durante ocho años del Gobierno de Page en Castilla-La Mancha, solapados con los ocho de Salinas en Cabanillas, no han sido capaces de poner en marcha el prometido centro de salud.Tres veces se ha puesto ya la primera piedra, y diez días antes de las elecciones, prometen que ahora si que van a hacer ese centro de salud y que se van a gastar cinco millones de euros. Cómo si no hubieran tenido tiempo en estos ocho años".

La formación tiene en la actualidad un concejal en Cabanillas del Campo, obtenido en las elecciones municipales de mayo de 2019. En aquella ocasión fue la quinta fuerza más votada de la localidad. Sin embargo, solo seis meses después, en las generales de noviembre alcanzó la segunda posición. Una evolución positiva que espera confirmar el próximo 28 de mayo, mejorando ampliamente los resultado de hace cuatro años.