Serafín Tallón, candidato de VOX a la Alcaldía de Cabanillas del Campo

lunes 10 de abril de 2023 , 12:44h

El Comité Ejecutivo Nacional de VOX ha designado a Serafín Tallón como candidato a la Alcaldía de Cabanillas del Campo en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo.



Tallón es en la actualidad el concejal portavoz en el grupo municipal VOX del consistorio campiñero. Residente en Cabanillas del Campo desde hace dos décadas, es padre de tres hijos. Es facultativo especialista del Área de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara dónde ejerce como médico desde 2006. Participa como médico voluntario del Banco de Donantes de Sangre de Guadalajara desde hace más de una década. También lleva a cabo actividad docente como Profesor Clínico de la Universidad de Alcalá de Henares y tutor de M.I.R.



El candidato al consistorio cabanillero ha asegurado que “nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y un desarrollo integral de Cabanillas del Campo. Para ello queremos seguir atrayendo empresas y cuidando de nuestras pymes y autónomos. Sin olvidar a las familias que lo están pasando mal por esta crisis económica, con una inflación desbocada y una subida de los de los alquileres y de las hipotecas. Para ello, queremos proponer una bajada radical de impuestos y tasas municipales y contribuir también a la conciliación familiar. Mejorar los servicios públicos y las infraestructuras, pero que las disfruten todos, también las personas con discapacidad. Y hacer de Cabanillas un municipio 100% accesible”.



“El lema de VOX para esta campaña electoral es Cuida lo tuyo. Queremos cuidar de nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros mayores, nuestro comercio local, nuestras infraestructuras. Porque desde hace muchos años Cabanillas del Campo es el municipio de mayor renta per cápita de la Castilla-La Mancha. Pero eso no se nota, no se percibe al llegar a Cabanillas. Queremos que la gente al llegar a Cabanillas diga, este es el sitio donde yo quiero vivir”, ha afirmado el candidato a la Alcaldía.



Afiliado a VOX Guadalajara desde 2018, Serafín Tallón es además gestor de equipos de VOX Guadalajara, y cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional.