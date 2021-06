VOX pide pasos de cebra más seguros y mayor transparencia en Cabanillas del Campo

viernes 25 de junio de 2021 , 09:48h

El pleno municipal que se celebra el próximo lunes en Cabanillas del Campo debatirá dos mociones presentadas por VOX. La primera de ellas servirá para pedir mejoras en la seguridad vial del municipio mientras que en la segunda se pedirá el cumplimiento de la ley de transparencia. El portavoz del grupo municipal de VOX en Cabanillas del Campo Serafín Tallón, ha explicado que “La conservación y reparación de los pasos de cebra es competencia municipal. Cabanillas tiene algunos pasos de peatones que están en muy mal estado debido a las inclemencias del tiempo y el paso de los vehículos. La falta de visibilidad o el estado de la pintura en al menos once pasos de cebra del municipio hacen peligrar la seguridad de los viandantes”.

Por este motivo se pide a los grupos municipales:

Hacer un inventario del estado de conservación y seguridad en torno a los de los pasos de cebra de nuestro municipio, y reparar los que están en mal estado utilizando pintura antideslizante.

Estudiar un posible cambio del tipo simple a semaforizado, en los casos en los que sea aconsejable por su situación próxima a un centro educativo o juvenil, y un volumen de vehículos elevado.

Buscar soluciones a la falta de calzada y la accesibilidad del paso de peatones de la CM-1007

En el pleno también se debatirá una moción que pedirá una mayor transparencia al gobierno municipal en cumplimiento de la ley 9/2013. “El portal de transparencia no está actualizado y no cumple la ley 9/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Entre otras, las administraciones locales están obligadas a publicar la información relevante como las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial, el régimen de dedicación e indemnizaciones o las asistencias. Asñi como las declaraciones de bienes, incompatibilidades o el desempeño de actividades privadas. Y también la publicación periódica de los contratos menores, que no se está haciendo”, ha concluido Tallón. También se pide en la moción que se incluyan en el portal de transparencia en formato digital todas las mociones, ruegos y preguntas registradas por los diferentes grupos, incluyendo el sentido del voto de los mismos.