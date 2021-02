Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

ATENCIÓN: Castilla La Mancha podría rebajar medidas a nivel 2 el lunes ( 50% en interior de bares y 75% en terrazas,...) pero seguirá CERRADA PERIMETRALMENTE

miércoles 17 de febrero de 2021 , 18:55h

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto acordar, en el Consejo de Gobierno que se ha programado para el sábado 20 de febrero, que toda la comunidad autónoma adopte, desde el lunes 22 de febrero, restricciones "nivel 2" contra la covid-19, que entre otras medidas permite ampliar el aforo en la hostelería y la asistencia de público a eventos deportivos.



Page ha avanzado que esta será la decisión que se adopte el sábado en el Consejo de Gobierno "casi con toda seguridad y si los datos siguen" en la tendencia de los últimos días. Page ha incidido en que "con casi toda seguridad", el sábado el Consejo de Gobierno podrá tomar la decisión de que el lunes 22 de febrero, toda la comunidad autónoma salvo "excepciones puntuales", pueda pasar a restricciones nivel 2, y que las medidas restrictivas se puedan combinar con la "estrategia de vacunación masiva", pues ha admitido que la covid-19 "no va a desaparecer" hasta que se logre la inmunidad amplia de la ciudadanía.



Entre las medidas de nivel 2 publicadas por la Consejería de Sanidad en su página web, se encuentran la prohibición del servicio de barra en todos los locales de hostelería, si bien el aforo en el interior de los locales es del 50 por ciento al establecido previamente y el 75 por ciento de aforo en terrazas.



También se establece que las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30 por ciento para espacios cerrados hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50 por ciento de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500 asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso.



Además, en instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo es del 30 por ciento en espacios interiores y del 60 por ciento en espacios exteriores, entre otras medidas.



García-Page ha señalado que "quedará por delante la posibilidad de eliminar" el cierre perimetral de la región, aunque ha señalado que esa medida no se adoptará hasta que "no haya mejoría en las comunidades vecinas, especialmente Madrid", de forma que alcancen unos niveles de contagio similares a los que tenga Castilla-La Mancha.