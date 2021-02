Desmantelan un grupo que simulaba ser personal sanitario para estafar a ancianos en Guadalajara, entre otras localidades

miércoles 17 de febrero de 2021 , 19:01h

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto Principal de Rivas Vaciamadrid, han logrado en el marco de la operación 'Magneton' la detención de ocho personas por su presunta implicación en estafas relativas a ventas en domicilio de aparatos de magnetoterapia a personas de avanzada edad residentes en Rivas, ha informado este miércoles la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.



La investigación se inició tras tener conocimiento en el cuartel de la Guardia Civil de Rivas de que una anciana de la localidad sospechaba que estaba siendo víctima de una estafa, puesto que dos personas se encontraban en su casa coaccionándola para que adquiriera un aparato de magnetoterapia.



Inmediatamente, agentes del Área de Investigación se desplazaron hasta el domicilio identificando a estas dos personas y localizando en un vehículo numerosos aparatos sanitarios como equipos de ultrasonido, presoterapia de magnetoterapia, camillas, colchones, cepillos de dientes eléctricos, geles y hojas de pedido.



Gracias al análisis de la documentación se llegó hasta otros casos similares en otras localidades detectando que existía un grupo delictivo especializado en la venta de aparatos sanitarios a personas de avanzada edad, grupo que operaba de manera coordinada y siempre con el mismo 'modus operandi'.



Dos mujeres del grupo ataviadas con batas blancas y tarjetas identificativos sanitarias captaban a ancianos en las inmediaciones de centros de salud y hospitales. Para llamar su atención amablemente les ofrecían un gel aliviador de dolores para mitigar las patologías que padecían.



Cuando se habían ganado la confianza de la víctima, les ofrecían, previa recopilación de sus datos personales, una sesión gratuita en su domicilio de magnetoterapia, amparándose en los múltiples beneficios milagrosos y curativos de las sesiones.



Unas horas después otra persona del grupo con funciones de comercial realizaba llamada a las víctimas para concretar cita y desplazarse hasta el domicilio para realizar la sesión gratuita.



Una vez en el domicilio el comercial hacía una pequeña demostración manipulando el aparato y realizando inscripciones de su uso, para después engatusarles y coaccionarles para que lo compraran mediante pago en metálico o financiación, no siendo conscientes en la mayoría de las ocasiones los ancianos de que estaban contratando un préstamo.



SIMULABAN SER ESPECIALISTAS



Para hacer más suculenta la estafa les ofrecían supuestas ayudas y subvenciones para la compra de los aparatos, simulaban ser especialistas de clínicas y hospitales de renombre de Madrid y les hacían creer que les rebajaban el precio en casi la mitad de su precio real si lo adquirían en ese momento y no en un establecimiento autorizado (de 6.000 euros a 3.500).



Hasta la fecha el grupo ha estafado a 36 víctimas, todas personas de avanzada edad residentes en Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Mejorada del Campo, Fuenlabrada, Parla, Móstoles, Getafe, Colmenar Viejo, Madrid y Guadalajara, habiendo logrado estafarles más de 90.000 euros y otros 15.000 en tentativa, no descartando los investigadores que existan más personas que no hayan denunciado los hechos.



El grupo lo formaban 8 personas, seis hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 34 y 56 de edad, todos de nacionalidad española y encuadrados en una empresa relacionada con el sector sanitario y con sede en Fuenlabrada. Por estos hechos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal y 36 delitos de estafa.



Los agentes han incautado un aparato de presoterapia, dos camillas de ondulación, cuatro colchones médicos, dos aparatos de estimulación, cuatro de magnetoterapia, y otro de ultrasoterapia, además se ha intervenido un ordenador con numerosa información relativa al entramado delincuencial.