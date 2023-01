El PP destaca que CLM no se gobierna falseando encuestas y creando bulos, sino con proyectos, trabajo y dedicación como hace Paco Núñez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 20 de enero de 2023 , 19:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El vicesecretario de Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, se ha preguntado hoy si “tan mal está el PSOE regional y su secretario general, Emiliano García-Page, que tiene que falsear encuestas y crear bulos, para hacernos creer que la gente los quiere en el Gobierno” y ha asegurado que “Castilla-La Mancha no se gobierna así, sino con proyectos reales, con trabajo, con dedicación y conociendo las necesidades de nuestra región, como las conoce nuestro presidente regional, Paco Núñez”.



En rueda de prensa en Toledo, Pérez ha lamentado que “el PSOE regional y su jefe Page se empeñan en mentir a los castellanomanchegos” y ha calificado de “hecho inaudito y sin precedentes en la historia de Castilla-La Mancha, la situación que se ha vivido esta semana, cuando el PSOE regional ha colado a un diario una encuesta falsa atribuida a una empresa demoscópica nacional, que ha desmentido que ellos hayan hecho tal encuesta”.



“Page y los suyos viven en una realidad paralela, completamente alejados de la realidad y las necesidades de los castellanomanchegos, e intentan ocultar esta desconexión mintiendo”, ha asegurado el vicesecretario popular, quien ha recordado que “hay líneas rojas que no se deben sobrepasar, porque no todo vale en política y lo importante es Castilla-La Mancha y no los sillones”.



Para Pérez, “este no es el camino, el camino es tener un proyecto claro, viable, tener una hoja de ruta clara para Castilla-La Mancha, un modelo de crecimiento sostenible, en el presente y para el futuro, gobernando para crear una región prospera, que esté entre las mejor posicionadas en el contexto nacional e internacional”. “Nuestra región necesita un Gobierno sensato, solvente y eficaz, para tomar las medidas que hoy necesitan las familias castellanomanchegas”, ha añadido.



Sin explicaciones sobre el caso “Azud”



En este sentido, ha asegurado que “este es el camino en el que está Núñez, para que Castilla-La Mancha deje de liderar todos los peores rankings”, mientras “desde el PP observamos con preocupación el deterioro político de Page y los suyos, sobre todo, desde que ha salido a la luz el caso ‘Azud’ y la sombra de la corrupción socialista señala directamente al PSOE de CLM, entre ellos a García-Page”.



“Nos preocupa que hayan pasado ya varios días desde que apareció la noticia de que el nombre de Page constaba en la agenda del empresario imputado en la trama corrupta del caso ‘Azud’, de forma específica, y que Page no haya dado todavía explicaciones sobre esta reunión”, ha explicado el vicesecretario del PP, quien espera “que Page, el Gobierno de CLM y los dirigentes del PSOE regional, salgan urgentemente a explicar el contenido de la reunión con los investigados en la trama corrupta y si han trabajado en algún momento con esa empresa”, porque “los castellanomanchegos se merecen una explicación.



CLM necesita un cambio basado en el trabajo y con soluciones efectivas



Por todo ello, Pérez ha apostado por “el cambio político en CLM que encarna Paco Núñez, basado en el trabajo, la escucha activa, la humildad, la empatía y las soluciones efectivas a los problemas de los castellanomanchegos”, porque “Castilla-La Macha necesita un proyecto sólido, creíble, coherente, con medidas y soluciones acorde a nuestras necesidades, que pivote en una bajada generalizada de impuestos, apostando por una baja fiscalidad, por la simplificación burocrática, por una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos y poner al sector público a disposición del tejido social y productivo”.



“Castilla-La Mancha necesita un cambio y la única alternativa es Paco Núñez, ya solo queda plasmar dicha alternativa el próximo 28 de mayo del 2023”, ha incidido Pérez, quien ha advertido que “en Castilla-La Mancha el próximo 28 de mayo nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de nuestra región, no caben más errores, el modelo socialista de Page y Pedro Sánchez no funciona. El futuro de Castilla-La Mancha solo puede venir del cambio y de la mano del PP y Paco Núñez”.