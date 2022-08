Núñez recuerda que CLM tiene el peor dato de inflación de todo el país, lo que demuestra que Page es el peor gestor de España: “El dato es desolador, preocupante y gravísimo”

viernes 12 de agosto de 2022

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha lamentado hoy que Castilla-La Mancha tenga el peor dato de inflación de todo el país, con un 13,2 por ciento, lo que demuestra que Page es el “peor gestor” de todos los presidentes autonómicos de España. “El dato es desolador, preocupante y gravísimo”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Guadalajara, junto al vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, donde ha advertido que la situación económica que vive hoy Castilla-La Mancha es “tremendamente grave”, con un dato de inflación que es “desolador” y del que ya veníamos advirtiendo hace semanas.



En este sentido, ha alertado de que la inflación en nuestra región se sitúa en el 13,2, siendo la Comunidad Autónoma de todo el país con el peor dato de inflación de toda España.



Una situación que el PP-CLM ya venía advirtiendo al Gobierno de Page, desde hace tiempo, sin embargo, “tuvimos que soportar las críticas del socialismo que nos tildaban de alarmistas”, pero la realidad es que los datos nos han “dado la razón”.



De esta manera, Núñez ha asegurado que, mientras tenemos un dato de inflación del 13.2 por ciento en Castilla-La Mancha, Page sigue en el Caribe, y, ha criticado además que, “entre los que se van el Falcon y en helicóptero a los Palacios y los que están en el Caribe, en nuestra región y en España, quién gobierna”, se ha preguntado.



Además, ha lamentado que somos la comunidad a la que más le cuesta hacer la cesta de la compra, la que más tiene que pagar por encender a luz, por llenar el depósito de los vehículos o por su día a día



También, ha denunciado que somos una de las dos comunidades que mayor renta ha perdido en lo que va de año, -publicado por el INE-, y una de las regiones con el peor salario medio del país. “Con todos estos ingredientes, no es de extrañar que seamos la autonomía que más se está empobreciendo, y esto tiene un responsable, que es el socialismo y es Page”, ha indicado.



Por todo ello, el presidente del PP-CLM ha vuelto a solicitar al presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, que abra el Parlamento Autonómico y habilitar de manera urgente el periodo de sesiones. “Le pido a Bellido que responda si va o no a habilitar el periodo de sesiones, tal y como le ha solicitado por escrito el GPP”.



Y, además, ha pedido a Page que vuelva del Caribe y que responda a la petición de comparecencia en sede parlamentaria para abordar la situación económica que sufre Castilla-La Mancha. “Es urgente un debate sereno, moderado, tranquilo, y sensato, sobre la situación económica de nuestra región, teniendo en cuenta que tenemos el peor dato de inflación” y, con la conclusión más que cierta de que Page es hoy “el peor de todos los presidentes autonómicos de España”.



Por otra parte, Núñez ha mantenido una reunión, junto a Rollán, con portavoces y alcaldes de municipios de la provincia de Guadalajara afectados por la ocupación.



Rollán, ha lamentado la “frustración” de muchas familias que ven, como sus inmuebles, una vez que regresan de sus vacaciones, son ocupadas o que, cuando quieren dirigirse a su segunda vivienda no pueden hacerlo porque han sido ocupadas.



En este sentido, ha asegurado que el “fenómeno” de la ocupación es también un problema que afecta al vecindario, al barrio y al municipio, donde se generan muchos problemas de convivencia y que vecinos se ven en la necesidad de salir de su hogar porque veían imposible convivir.



Por eso, desde el PP defendemos la propiedad privada, la convivencia, y la política de desarrollar viviendas públicas para las familias con menos recursos económicos, pero, “no podemos compartir que el acceso a la vivienda sea el de la ocupación”.



Así mismo, ha recordado que el PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley con varios ejes fundamentales como el desalojo de los okupas en menos de 24 horas, recuperar el delito de usurpación de bienes e inmuebles y la de no permitir la inscripción en el padrón las personas que han decidido acceder a una vivienda con una “patada en la vivienda”.