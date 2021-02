1-4 Gran y trabajada victoria del Hogar

domingo 14 de febrero de 2021 , 12:35h

Viajaba el Hogar a Casarrubios del Monte, un equipo que venía de ganar al Yuncos, segundo clasificado, que quería continuar la racha venciendo al líder y seguir con la buena evolución en estos últimos dos meses despues de un inicio de temporada más titubeante.



Desde el calentamiento se veía a todos los jugadores de la plantilla alcarreña, muy concentrados, sabiendo lo que se jugaban en esta difícil salida, ante un equipo muy luchador, que disputaba todos los balones como si fuera el último y en un campo muy pequeño, lo que presagiaba que no iba a ser nada fácil.



El Hogar empezó muy bien tocando el balón por abajo, generando varias oportunidades muy claras, que fueron muy bien resueltas por el portero local.



En el minuto 16 Andrei, se escapa por la banda izquierda, pone un pase medido en la cabeza de Peinado, que de un cabezazo muy plástico y efectivo consigue el primer gol después de dar en el poste.



Cuando parecía que así se llegaría al descanso, en una melé en el area alcarreña, el arbitro pita penalti, que es ejecutado muy bien por el jugador local, consiguiendo el empate a 1. El dominio y las ocasiones eran del Hogar, pero no se traducían en más goles.



La segunda parte se preveía que sería igual o más disputada, pero en el minuto 1 , Antolín pone un balón a Cuenca en el segundo palo, que cede a De la Cal que golpea fuerte y aún lado y cuando ya se cantaba el gol, el portero hace una gran estirada que para, pero el rechace vuelve a Cuenca, que cruza fuerte y alto consiguiendo el 1-2.



El Casarrubios aunque no se daba por vencido, y no bajo nunca los brazos, veía muy difícil superar el dominio y buen juego del Hogar , y más cuando llegaba el tercer gol, cinco minutos más tarde, tras gran centro de Jorge al segundo palo que Peinado libre de marca de testarazo con la frente consigue el 1-3.



En el minuto 23 llegó el cuarto y último gol del equipo de un gran chut a bocajarro por parte de Leandro que se estrenaba como goleador, con una gran asistencia de Antolín, que a su vez recibía el pase de Cuenca.



El partido llegaba al final, con 1-4 a favor del Hogar, que demostró porqué va líder, ante un rival y en un campo que no será sencillo sacar puntos.



Resaltar el buen juego del equipo, el compromiso y esfuerzo de todo el equipo, que jugaron como un bloque donde Ramiro fue un baluarte, alentando y empujando al equipo todo el encuentro. Asímismo destacar el debut del jugador de la cantera Diego De la Fuente, en sus primeros minutos oficiales de la temporada.



El Hogar sigue líder, ampliando su ventaja a seis puntos al segundo que sigue siendo el Yuncos.



El próximo miércoles a las 20h. vuelve a jugar el Hogar en la Fuente de La Niña, en partido aplazado ante el Pantoja, y que completará la primera vuelta. Y el sábado de nuevo en casa ante el Talavera B, tercer clasificado, para comenzar la segunda vuelta.