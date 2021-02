¡HOLA! La Tercera Guerra Mundial entre Belén Esteban y María José Campanario

jueves 11 de febrero de 2021

Aunque muchos no apostaban por su futuro en común, María José Campanario se encuentra celebrando veinte años del inicio de su historia de amor con Jesulín de Ubrique. Un bonito aniversario que, nuevamente, ha quedado empañado por un enfrentamiento entre la odontóloga y Belén Esteban , madre de la primera hija del torero.



Parecía que las rencillas entre ambas habían terminado, pero lo cierto es que la guerra se ha reavivado , con más fuerza que nunca, a lo largo de este fin de semana.



El conflicto se desencadenó a raíz de un comentario que realizó María José en su cuenta privada de Facebook. Ni el hecho de que tuviera sus redes cerradas al gran público ni que no mencionara directamente a su mediática archienemiga fue suficiente para preservar la paz entre ambas. De hecho, el mensaje llegó a Belén , quien se dio por aludida, como manifestó, en la última hora del viernes 5, en televisión: “María José Campanario, deja ya. Que estoy que me callo, que no quiero entrar… Se puede liar la Tercera Guerra Mundial”.



La biblia de las revistas del corazón lleva a portada la "Tercera Guerra Mundial" que enfrenta desde hace unos días (por enésima vez) a Belén Esteban con María José Campanario. La revista publica una imagen de la novia de Jesulín en su faldón inferior, que, aunque de pequeño tamaño, es toda una declaración de intenciones, ya que supone su aparición, una vez más, en el BOE del corazón. Ni una imagen de Belén, por supuesto.



"María José nos desvela los motivos de su nueva guerra con Belén Esteban", leemos. Son fruto de una conversación que mantuvieron con ella durante la tarde del sábado, cuando la noticia ya estaba en boca de todos. Después, son varios los periodistas que han hablado con ella con idénticas declaraciones.



"Estoy harta de que esta señora se pegue veinte años hablando de mí y de mi familia y, encima, me mande callar", dice Campanario. "Ya está bien con la ley del embudo. Aquí hay quienes pueden soltar y escupir lo que quieran y yo, encima, tengo que callarme… Mucho he tardado".



Sin embargo, la revista aporta otro motivo de esta reacción que podría ser mucho más poderoso. Recuerda ¡Hola! que Julia, la primogénita de Campanario y segunda hija de Jesulín, cumple la mayoría de edad en abril, y que su posible despixelización preocupa sobremanera a sus padres: "Uno de los motivos por los que Campanario se ha manifestado de esa forma se debe a la actuación de ciertos medios que anda buscando información" de la chica, cuando la odontóloga y Jesulín desean "preservar su anonimato". Es cierto que por las redacciones circulan fotos que la propia Julia ha colgado en su perfil de Instagram, ahora cerrado. Los Ubrique-Campanario tienen una opción: hacer lo que Andreíta, la hija de Jesús y Belén, que recurrió a un despacho de abogados para ocultarse.